Renfe pone a la venta billetes del servicio Soria Enlace AVE con novedad para 2026

Martes, 30 Diciembre 2025 10:00

Renfe ha puesto a la venta los billetes del servicio Soria Enlace AVE tras la aprobación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la resolución que regula este servicio para 2026.

Una resolución que este año incorpora una importante novedad, puesto que ya no será necesario estar empadronado en Soria para poder desplazarse mediante esta opción combinada de transporte discrecional por carretera y alta velocidad ferroviaria.

El servicio Soria Enlace AVE conecta la capital soriana con la alta velocidad de Renfe en la estación de Calatayud. El trayecto entre las dos ciudades se realiza en un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC).

Con este servicio, los viajeros pueden desplazarse mediante VTC más AVE entre Soria y destinos como Barcelona, Tarragona, Gerona, Lleida, Zaragoza, Madrid, Sevilla o Córdoba.

Este servicio se puso en marcha en junio de 2023 tras una resolución del Ministerio de Transportes que estableció un régimen de bonificaciones para estos viajes intermodales.

Desde entonces, se ha prorrogado anualmente, puesto que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de cada año.

En la nueva aprobación para 2026, la resolución ministerial recoge una novedad incluida en la Ley de Movilidad Sostenible por la que ya no es necesario estar empadronado en Soria para usar el servicio, exigencia que hasta la fecha sí existía.

De esta forma, a partir del 1 de enero cualquier viajero, sin limitación de residencia, podrá utilizar un billete para viajar entre Soria y los citados destinos mediante la combinación VTC+AVE.

Renfe ya ha puesto a la venta los billetes para el nuevo año, que pueden solicitarse bajo la denominación Soria Enlace AVE en la web de la compañía, www.renfe.com , y en los distintos canales de venta.

Soria Enlace AVE ofrece 20 plazas cada día (5 por cada servicio), con salidas de la estación de tren de Soria a las 5:50h de lunes a viernes y a las 18:30 de lunes a domingo y de la estación de tren de Calatayud a las 8:10h de lunes a viernes y a las 20:20h de lunes a domingo.