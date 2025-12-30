El Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria progresa en investigación pero sin crear empleo

Martes, 30 Diciembre 2025 09:38

El Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria ha progresado en 2025 en el estudio de alimentos saludables y en métodos para reducir el riesgo de alergias alimentarias pero sigue muy lejos del compromiso asumido de creación de puestos de trabajo estables.





Este centro se inauguró en febrero de 2008 en el marco del Plan de Actuación Específica de Soria (PAES), aprobado en Consejo de Ministros en mayo de 2005, con un grupo de investigación enfocado a la caracterización nutricional, funcional y sensorial de distintos alimentos como setas, trufas y legumbres, así como a la seguridad alimentaria de productos cárnicos.

El centro se puso en marcha con nueve personas en plantilla y con la expectativa, nunca cumplida, de llegar a tener entre 25 a 30 trabajadores cualificados. Hoy, más de tres lustros después, el personal en plantilla sigue estando muy lejos de este compromiso.

El Centro para la Calidad de los Alimentos, con sede en Soria, ha consolidado en 2025 una cartera de trabajo que conecta ciencia aplicada, apoyo técnico al tejido productivo y proyección internacional.

Su actividad se centra en dos ámbitos con impacto directo para la ciudadanía: por un lado, el desarrollo de alimentos más saludables y sostenibles y, por otro, la investigación de métodos que permitan controlar o reducir el riesgo alergénico de determinados ingredientes.

A estas líneas se suma una apuesta estable por la micología aplicada, el estudio científico de los hongos con utilidad alimentaria y económica, con especial atención al valor gastronómico y al potencial de desarrollo rural de recursos como la trufa.

En la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, celebrada este mes de diciembre, se ha analizado el informe de actividad del centro.

El CCA se integra en el INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) especializado en el ámbito agroalimentario, que forma parte del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), principal organismo público de investigación del país. Su responsable en Soria es la científica titular Eva Guillamón.

En la reunión, el subdelegado del Gobierno ha destacado el papel de este centro público “como puente entre la investigación y la realidad del territorio”, con resultados que se traducen en conocimiento útil para empresas, profesionales y consumidores.

El centro trabaja mediante una Unidad Asociada (UA), una fórmula estable de colaboración científica entre instituciones.

La UA recibe el nombre de “Agrolab de Alimentos Saludables” y articula proyectos conjuntos entre grupos de la Universidad de Valladolid (UVa) y el Centro para la Calidad de los Alimentos (INIA CSIC).

Durante 2025, esa alianza presentó solicitudes de proyectos de investigación y registró una nueva propuesta coordinada con la Facultad de Ciencias de la Salud de la UVa.

El proyecto se presentó a la convocatoria estatal de Proyectos de Generación de Conocimiento, que financia investigación competitiva en España, y aborda el desarrollo y análisis clínico de alimentos enriquecidos para personas adultas mayores, con el objetivo de contribuir a mejorar su estado de salud y reducir riesgos asociados a determinadas patologías.

De cara a los próximos meses, Guillamón ha explicado que se dará continuidad a las actividades científicas de la Unidad Asociada con la UVa y nuevas solicitudes de financiación.

En enero, personal de la UVa realizará una estancia en el centro para poner a punto un laboratorio de cultivos celulares, una herramienta de investigación que permite estudiar, en un entorno controlado in vitro, cómo responden células a determinados compuestos, algo útil para evaluar efectos potenciales de ingredientes o procesos.

El centro continuará además con la tramitación y desarrollo de proyectos, contratos y convenios con empresas y organismos del sector.

En este apartado figura el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), la entidad pública que apoya proyectos empresariales de I+D.