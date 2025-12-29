Aesclick entrega juguetes a niños hospitalizados en Soria

Lunes, 29 Diciembre 2025 14:31

Una representación de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick), encabezada por su presidente en Castilla y León, Javier Segredo, ha visitado el viernes 26 de diciembre el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria para entregar juguetes a los niños que permanecen hospitalizados durante estos días de Navidad.

La GASSO ha agradecido el gesto que, desde hace años, repite esta entidad.

Este acto forma parte de la programación de actividades aprobada por la GASSO para el hospital universitario Santa Bárbara durante estas fiestas navideñas, con las que se pretende que la estancia sea más llevadera para las personas que permanecen hospitalizadas y para aquellos que tienen que acudir a consultas, pruebas médicas y tratamientos en estas fechas de Navidad.

la próxima actividad está prevista para el 1 de enero, con la entrega de un detalle al primer nacido soriano del año.

Será el viernes 2 de enero (13.00 horas) cuando una representación de jugadores del CD Numancia visiten el Servicio de Pediatría del Hospital Santa Bárbara para acercar ilusión y regalos a los niños ingresados.

Asimismo, en distintas estancias del hospital, el 5 de enero (12.00 horas) estará el mago Joaquín Matas con su espectáculo ‘Magia a quemarropa’, dentro del festival ‘Vive la magia’ que durante esos días acogerá la capital soriana en diferentes escenarios.

La programación navideña de la GASSO concluirá con la visita de los Reyes Magos, que estarán el 5 de enero en el Hospital Virgen del Mirón y en los centros de salud de la capital (11.00 horas) y el 6 de enero (9.00 horas) sus Majestades de Oriente llegarán al Hospital Santa Bárbara, donde serán recibidos oficialmente (13.00 horas) en la sala de espera de Pruebas Especiales.