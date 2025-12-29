El Casino celebra la fiesta de Nochevieja más tradicional de Soria

Lunes, 29 Diciembre 2025 13:11

Como es tradicional, el Círculo Amistad Numancia despedirá el año en curso con una Fiesta de Nochevieja.

Lo viene haciendo desde 1848 y de forma ininterrumpida, lo que convierten a esta celebración a la más tradicional de Soria capital.

El salón principal de baile en la planta baja del Casino abrirá sus puertas la noche del 31 de diciembre al 1 de enero a las 00,30 horas.

El baile se prorrogará hasta altas horas de la madrugada amenizada por el DJ Edu LC Verbena Show de Deporte Numantino.

La entrada es libre con un acompañante para Socios del Casino y de 10 euros para no Socios.