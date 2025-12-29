Antonio de Benito hace balance en Soria de su año literario

Lunes, 29 Diciembre 2025 13:06

El escritor Antonio de Benito realizará el próximo 31 de diciembre en Soria, en el Casino Amistad Numancia, su tradicional balance literario del último año.

Será el "Zarrón de cuentos 2025", que comenzará a las 12:00 horas en el último día del año, en el Casino de Soria.

A lo largo de los últimos doce meses De Benito ha publicado quince nuevos libros correspondientes con los siguientes títulos: "Ven y sígueme con el Padre Tomás Morales", "Rómulo y Remo van a Óptica Roma", "Los tres mocospispedos y Dartapañal", "Descubre Fuenmayor con Garnacho", "Aventura en Fundación Ibercaja", "Ansu Fungi y el Diezmo de Pradejón", "Misión Tierras Altas", "Tolsa, el poder de la tierra", "Tico Cabrales y el mejor queso del mundo", "Esther Genius y el valor de la ayuda", "Feliz 250 cumpleaños, Grifo", "Lechazo IGP de Castilla y León, una aventura saludable", "Cariñena, Ciudad Universal del Vino", "Aventura en los Sotos de Alfaro" y el guion teatral de "Croquetas rellenas de igualdad".

Tras el acto en el Casino de Soria llevará el "Zurrón de Cuentos 2025" al Hospital de Santa Bárbara, como viene siendo habitual desde hace años, conteniendo éstos y otros cuentos para que nunca falte lectura a los pequeños hospitalizados.

Libros infantiles diversos, sobre productos alimenticios de IGP, ciudades o pueblos, tradiciones o aniversarios jalonan un año marcado por una estimable producción, tanto en calidad como en cantidad, 50.000 ejemplares editados en total.

En el acto el escritor arcobrigense adelantará algunas iniciativas que verán la luz en 2026, como un nuevo cuento para la colección de la empresa minera Tolsa en Argentina, un libro infantil sobre la caza o el segundo título para Fundación soriana Pedro Navalpotro, tras el éxito de ¡Quiero un grifo!

Así mismo, es su intención acabar una nueva novela para adultos y continuar con varios proyectos relacionados con la poesía.

Antonio de Benito nació en Arcos de Jalón (Soria) y reside desde hace años en Logroño. Maestro durante muchos años, actualmente en excedencia, se dedica en exclusiva al mundo de la literatura.

Ha publicado más de 350 libros entre novela, teatro, poesía y, sobre todo, cuentos infantiles y juveniles con los que se han desarrollado numerosas campañas de animación y fomento de la lectura por todo el país.



