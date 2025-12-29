El CREDEF atiende a 130 personas en su programa de autonomía personal

Lunes, 29 Diciembre 2025 11:38

El Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (CREDEF) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha alcanzado en 2025 un balance de actividad centrado en dos prioridades.

Se ha tratado de mejorar la autonomía personal de las personas en situación de dependencia y sostener, de forma organizada, el acompañamiento a las familias que cuidan.

Entre los principales resultados, el centro ha atendido ya a 57 personas usuarias y 73 familiares en su programa específico de promoción de la autonomía, lo que suma 130 personas atendidas.

Este trabajo fue explicado en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno, en la que se analizó el informe de actividad del CREDEF.

El subdelegado valoró la aportación del centro como recurso público especializado de la Administración General del Estado en la provincia, por su papel como espacio de referencia técnica, de apoyo directo a personas y familias y de coordinación con otras administraciones en el ámbito de los cuidados.

El CREDEF es un centro estatal que trabaja con personas que se encuentran en situación de dependencia, es decir, personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesitan apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria. Su enfoque es sociosanitario porque integra dimensiones sociales (acompañamiento, participación, redes de apoyo, información de recursos) y sanitarias (prevención, cuidados, seguridad en la alimentación, rehabilitación y terapias), con un objetivo central: que la persona mantenga la mayor autonomía posible y que el cuidado se realice con calidad y seguridad.

PIPAP

En ese marco, el programa principal del centro es el PIPAP, un itinerario de promoción de la autonomía personal que el IMSERSO puso en marcha en abril de 2022 como trabajo en red con otros centros del organismo.

El programa estructura una intervención intensiva, con seguimiento y evaluación de resultados, que el CREDEF ha desarrollado ya en varias ediciones. El informe recoge que el centro se encuentra en la primera edición de la segunda versión del programa y que ha completado análisis de resultados de ediciones previas, con validación por la coordinación de estudios del IMSERSO, mientras continúa el análisis de la tercera edición.

A esta intervención se suma el PAS, un programa de abordaje de la soledad a través del ocio, la vida activa, la promoción de la autonomía y la participación social.

En términos sencillos, se trata de una propuesta pensada para que las personas que han pasado por el PIPAP mantengan un vínculo activo con la comunidad y eviten el aislamiento.

El programa actúa como puente entre la intervención especializada del centro y la vida cotidiana fuera del recurso, con actividades que facilitan relaciones sociales, hábitos saludables y participación en el entorno.

El CREDEF ha desarrollado también una línea de sensibilización social con impacto directo en la ciudad.

En 2025, el centro ha continuado el programa de sensibilización sobre discapacidad dirigido a alumnado de centros escolares de Soria, con la idea de que el respeto a los derechos y la convivencia inclusiva se construyen desde edades tempranas. Hasta la fecha, el centro ha recibido a 31 grupos escolares, con 390 alumnos y 43 profesores, en sesiones orientadas a comprender la diversidad funcional y a desmontar estereotipos.

En el ámbito estrictamente clínico-asistencial, el CREDEF ha organizado una jornada sobre disfagia y alimentación segura, dirigida a profesionales.

La disfagia es la dificultad para tragar alimentos o líquidos; puede aparecer en personas mayores, en determinadas enfermedades neurológicas o tras procesos clínicos complejos. Su abordaje resulta clave porque una disfagia no detectada o mal tratada puede provocar atragantamientos, deshidratación o aspiraciones.

La jornada se planteó con un enfoque integral, con pautas para una alimentación segura y adaptada a cada caso. Junto a esta actividad, el centro desarrolló un taller de musicoterapia, una intervención terapéutica que utiliza la música con objetivos de bienestar, comunicación y estimulación, especialmente útil en contextos de dependencia.

2026

De cara a 2026, el informe fija nuevas acciones y continuidad de las ya iniciadas. El CREDEF prevé el desarrollo de una nueva edición del PIPAP y un análisis conjunto de resultados de las primeras ediciones, lo que permitirá ajustar metodologías y fortalecer aquello que ofrece mejores resultados.

Además, el centro contempla su participación en el Global Observatory of Long Term Care, un grupo de trabajo internacional sobre cuidados de larga duración.

Este foro analiza modelos de atención, calidad de cuidados, sostenibilidad y buenas prácticas comparadas, y permite trasladar conocimiento internacional al trabajo cotidiano del centro.

Según se informó en la Comisión de Asistencia, hay una vía de colaboración con la Universidad de Valladolid, campus de Soria, en concreto con la Facultad de Ciencias del Deporte.

El objetivo es facilitar prácticas académicas y trabajos fin de grado en el CREDEF, con una doble utilidad: aportar valor formativo a los estudiantes y abrir nuevas miradas técnicas sobre actividad física adaptada, prevención y hábitos saludables en personas con necesidades de apoyo.

En relación con las actuaciones previstas en el marco de las políticas públicas de modernización de los cuidados, el CREDEF pondrá en marcha un programa de formación para familiares, cuidadores y acompañantes de personas en situación de dependencia, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Discriminación.

El programa se articula en 16 sesiones entre octubre de 2025 y mayo de 2026, conducidas por profesionales especializados (psicología, trabajo social, enfermería y educación social). Su finalidad es clara: ofrecer herramientas prácticas para cuidar mejor, promover estrategias de autocuidado del cuidador para evitar sobrecarga y crear un espacio de aprendizaje compartido que favorezca redes de apoyo entre familias.

La ejecución del programa corresponde a la empresa adjudicataria Sararte, S.L.

Personal

El informe dedica un apartado a recursos humanos, un elemento determinante en servicios sociosanitarios. En personal funcionario, el centro cuenta con siete plazas y todas se encuentran ocupadas con carácter definitivo.

En personal laboral, la Relación de Puestos de Trabajo contempla ocho plazas, de las que cinco están cubiertas. Permanecen vacantes las plazas de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, tres perfiles clave en la atención a la dependencia.

El CREDEF ha recurrido a contrataciones temporales de estas disciplinas y ha solicitado a la Secretaría General del IMSERSO su inclusión en la próxima oferta de empleo público, además de la autorización para nombramientos interinos por vacante hasta su cobertura definitiva.

Por último, el centro mantiene una coordinación estable con el resto de administraciones mediante una Mesa Técnica en la que participan la Junta de Castilla y León (Sanidad y Servicios Sociales), el Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial y el propio CREDEF. Este espacio se reúne con periodicidad semestral y permite compartir necesidades, alinear programas y mejorar la respuesta pública en un ámbito en el que la coordinación resulta esencial.



