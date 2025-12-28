Los villancicos tradicionales de Soria vuelven a entonarse estas navidades

Domingo, 28 Diciembre 2025 20:10

Los villancicos tradicionales de Soria han vuelto a entonarse esta tarde del domingo en el centro de la ciudad, merced a la iniciativa del proyecto Fanegas y Celemines, de la Asociación cultural Ad Ecclesia y el Grupo de Danzas Sorianas.

Los componentes de estas asociaciones, ataviados con trajes tradicionales, han recorrido este domingo el centro de la ciudad de Soria para recuperar del olvido algunos de los villancicos que cantaron sus progenitores, en una convocatoria secundada por un centenar de personas.

Las asociaciones han resaltado su interés por recuperar la transmisión oral de la tradición, ya que es como al final se consigue que las futuras generaciones continúen cantando los villancicos que cantaban sus abuelos, sin perderse en la memoria de nuestros mayores.

La cita ha comenzado en la plaza del Vergel y la comitiva ha encaminado sus pasos, al ritmo de los villancicos, hasta la plaza de las Mujeres, El Collado y la Plaza Mayor.

El recorrido ha terminado junto al Nacimiento que preside estas celebraciones navideñas en Soria, donde se ha compartido un caldito caliente o un vaso de perolo navideño, una bebida que los mayores elaboraban en estos días del año para celebrar la Navidad.

Es la primera vez que se realiza esta convocatoria y que, por la experiencia, no será la última.