CIEDA: apenas cuatro empleos de 25 comprometidos en el PAES

Domingo, 28 Diciembre 2025 16:11

El Centro Internacional de Estudios sobre Derecho Ambiental (CIEDA), dedicado a investigación, formación y divulgación del derecho ambiental, con sede en Soria desde hace casi dos décadas, apenas cuenta con cuatro profesionales, lejos de los 25 comprometidos en 2005 por el Gobierno de España en el Plan de Actuación Específica de Soria (PAES).

Los cuatro profesionales con los que cuenta el centro, vinculado al CEDER-Ciemat, son una científica titular, una titulada superior, una documentalista y una auxiliar de investigación, según el informe presentado en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, que se ha celebrado este mes de diciembre.

El informe recoge la consolidación de parte del equipo tras procesos de estabilización y la presentación, a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), a la convocatoria 2025 de ayudas para personal técnico de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), con el fin de incorporar dos perfiles de apoyo: uno con formación jurídica y otro documentalista.

El Centro Internacional de Estudios sobre Derecho Ambiental ligado al CIEMAT (CIEDA-CIEMAT), se instaló en Soria con el compromiso reflejado en el PAES, aprobado en Consejo de Ministros en mayo de 2005, de generar 25 empleos en 2008, entre investigadores y personal auxiliar.

Hoy, diecisiete años después, el CIEDA sigue lejos del compromiso, con apenas cuatro contratos.

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, solicitó en 2008 al Ayuntamiento de Soria la cesión del edificio del antiguo lavadero de lanas, que acogió en los últimos años la Escuela Taller Duques de Soria, para rehabilitarlo y trasladar allí la sede del Centro Internacional de Derecho Ambiental (CIEDA) que compartía entonces espacio con el CEDER de Lubia.

La creación del CIEDA-CIEMAT venía recogida en el Plan de Actuación Específico para Soria (PAES).

El objetivo de este centro se centraba en convertirse en una iniciativa de referencia en el área de la investigación y desarrollo sobre los instrumentos jurídicos necesarios para implantar políticas de sostenibilidad.

En ese momento se planteó la necesidad de construir una sede para el CIEDA e incluso se realizó un boceto previo de un nuevo edificio.

Finalmente se ha decidido trasladar este centro a una ubicación distinta, en Soria capital, en el antiguo colegio de La Presentaciónn, más acorde con los cometidos asignados y la estrategia que debe desarrollar

De cara a 2026, el CIEDA se ha fijado como prioridad la entrega de la documentación técnica y económica del proyecto de montes públicos el 27 de febrero de 2026, y prevé artículos científicos basados en la investigación realizada.

El informe anuncia además la preparación, con la Universidade da Coruña, de una propuesta a la convocatoria estatal de “Proyectos de Generación de Conocimiento”, titulada “Compensación y restauración de la naturaleza en planes y proyectos de impacto estratégico” (ECORESET, proyecto sobre compensación y restauración), que pretende avanzar hacia modelos más eficaces y verificables desde el punto de vista jurídico y técnico.

El Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA) ha centrado su actividad investigadora reciente en dos líneas de interés público: la revisión de las normas que ordenan la gestión de los montes públicos y el análisis del marco legal que protege infraestructuras especialmente sensibles frente a incidentes de ciberseguridad.