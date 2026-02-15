La CHD defiende su gestión en desembalse del Duero que han provocado inundaciones

Domingo, 15 Febrero 2026 21:05

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, ha defendido hoy en San Esteban de Gormaz el trabajo del Organismo en el actual episodio de avenidas, así como la coordinación de las distintas administraciones en el marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl).

En este contexto, Lafuente ha lamentado las declaraciones realizadas en los últimos días por algunos responsables políticos, por lo que ha pedido “responsabilidad institucional”. “No es momento para el ventajismo político ni para mensajes que confundan a la población. Es momento de coordinación, prudencia y servicio público”, ha remarcado.

La presidenta de la CHD ha recordado que el INUNCYL, de la Junta de Castilla y León, establece una cadena formal y continua de información en casos de emergencia.

La Confederación remite boletines de aviso al 112 con hora, nivel, caudal y tendencia, que son trasladados a los centros de coordinación.

Una vez constituido el CECOPI, como es el caso, este es el órgano que coordina el aviso a las autoridades municipales y a la población. Así lo ha subrayado en la visita realizada este domingo a la provincia de Soria para hacer un seguimiento sobre el terreno del comportamiento del río Duero, acompañada del director técnico, Carlos Galicia y del comisario de Aguas, Alejandro Cózar.

Asimismo, Lafuente ha descrito la situación general de la cuenca, que está registrando estos días crecidas muy significativas, con importantes incrementos de caudal en el río Duero a su paso por las provincias de Soria, Burgos y Valladolid, como consecuencia de la prolongación inusual de las precipitaciones y las sucesivas ondas de avenida, confluentes en las zonas bajas.

En cuanto a los embalses, se encuentran en fase de resguardo o en fase de recuperación en los próximos días para afrontar posibles nuevas avenidas, teniendo en cuenta la abundante nieve en cabeceras y la saturación generalizada de los suelos.

Desembalses preventivos en Cuerda del Pozo

Tal y como se ha indicado en días pasados, la CHD lleva aplicando en Cuerda del Pozo un desembalse preventivo, progresivo y por tramos, con ajustes sucesivos del caudal según la entrada de agua y la previsión meteorológica.

El objetivo es conservar resguardo de seguridad en el embalse, laminar la avenida y reducir en la medida de lo posible el impacto aguas abajo.

El resultado de esta gestión ha sido extremadamente positivo que puntas de avenida de 280 m³/s se trasladaron a caudales de salida de 135 m³/s, es decir, la presencia del embalse atenuó la avenida en más de un 50%. Cada cambio de maniobra contó con aviso previo, con criterios técnicos y con seguimiento constante de la evolución del episodio.

Lafuente ha destacado una vez más la labor fundamental de estas infraestructuras en la laminación de avenidas, así como el trabajo del personal de la Confederación, que lleva interminables jornadas de trabajo apoyadas en una excelente formación técnica y aptitud de servicio público.

Desde la CHD se recuerda asimismo que el Organismo ofrece en tiempo real información hidrológica accesible para todos los ciudadanos a través de su web: https://www.saihduero.es/datos-tiempo-real/risr.