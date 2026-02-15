Dos buitres buscan comida en la autovía del Duero soriana

Domingo, 15 Febrero 2026 20:00

La falta de comida lleva a los buitres a utilizar recursos que hace unos años no solían usar, como los animales atropellados en las carreteras. El penúltimo caso se ha contemplado en la autovía del Duero, a su paso por la provincia de Soria.

El pasado sábado, en la A-11, entre Torralba del Burgo y Santiuste, dos buitres sorprendieron a los conductores y les obligaron a desacelerar y cruzar con cuidado, al encontrarse en plena calzada comiendo a un animal atropellado.

No es la primera vez que sucede. Como se recordara, en noviembre de 2021, agentes ambientales de Castilla y León informaron, a través de Twitter, del atropello de seis buitres leonados en la SO-20, en la circunvalación de Soria-capital, en el tramo de Los Rábanos.

Los accidentes con víctimas provocados por la irrupción de animales en las carreteras de la provincia de Soria aumentaron en 2025 un 18 por ciento respecto al año anterior, al pasar de 1.473 a 1.805.

Del total, el 75 por ciento de los siniestros se produjeron por corzos, lo que corresponde a 1.369, seguidos de los de ciervos (66), zorros (44), perros (12) y aves (11).

Soria sigue siendo las provincias con el porcentaje más elevado de este tipo de accidentes sobre el total de siniestros de tráfico en vías interurbanas, con un 77,6 por ciento, según los datos de la DGT de 2024, que en 2025 aumenta al 79,8 por ciento (1.805 de 2.260 accidente en vías interurbanas).

Los atropellos de buitres, a menudo ocurridos mientras se alimentan de animales atropellados en carreteras o por maquinaria agrícola, constituyen una causa creciente de mortalidad.

Se suman a amenazas principales como electrocuciones en tendidos eléctricos, colisiones con aerogeneradores y envenenamientos.

Estos accidentes afectan significativamente a especies carroñeras, junto con la pérdida de hábitat.

EO/Birdlife realizó la primera radiografía de la mortalidad de estos animales por causas humanas a partir de un análisis de los datos de todas las comunidades durante una década.

En España, cada año mueren alrededor de 60 millones de avespor causas humanas, principalmente debido a choques con líneas eléctricas, capturas ilegales, electrocución y atropellos.

Los atropellos son la causa del 8 por ciento de la mortalidad, mientras que la colisión con aerogeneradores no llega al 4 por ciento, una cifra similar a los que perecen por causa del veneno y los disparos ilegales (3 por ciento).

El Buitre leonado (Gyps fulvus) es una especie que se encuentra recogida en varias disposiciones tanto europeas como nacionales que le asignan diferentes estatus de protección.