El Burgo de Osma licita adjudicación de festejos taurinos

Sábado, 14 Febrero 2026 16:40

Las empresas interesadas en organizar los festejos taurinos de El Burgo de Osma con motivo de las fiestas patronales de la Virgen del Espino y San Roque tienen de plazo hasta el 26 de febrero para presentar sus solicitudes.

Ya se ha publicado el pliego de cláusulas administrativas que han de regir la adjudicación entre las que figura la vuelta a las dos corridas de toros.

La empresa organizadora deberá ofertar como mínimo: dos corridas de toros, un festejo de rejones o novillada con picadores en la que las reses tengan la condición de utreros o cuatreños y una becerrada para las peñas o becerradas de promoción.

El presupuesto base de la licitación asciende a 65.000 euros con el IVA incluido.

Para la valoración de las propuestas se tendrá en cuenta la oferta económica, el precio de las entradas a los festejos, la calidad del cartel ofertado y la ampliación a otros eventos taurinos para la mejora de la feria.

Las bases marcan que al menos tres de los matadores que acudan hasta El Burgo deben salir de un grupo en el que están: Alejandro Talavante, José María Manzanares, Morante de la Puebla, Emilio de Justo, Juan Ortega, Borja Jiménez, Daniel Luque, Pablo Aguado, Roberto Jarocho, Miguel Ángel Perera y Diego Urdiales.

El empresario que quiera concurrir a esta adjudicación, debe certificar su solvencia técnica o profesional acreditando la relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cuatro años.

Entre ellos deben estar la organización de, al menos, cuatro corridas de toso en plazas de segunda y tercera categoría.

Estas cláusulas suponen la vuelta de las dos corridas de toros a la feria de San Roque.

La costumbre en las fiestas de agosto era contar con dos corridas, una novillada con picadores o festejo de rejones y la becerrada de las peñas pero, en los últimos años solo había sido posible la organización de una corrida. En el presupuesto de 2026, el Ayuntamiento burgense ha ampliado la dotación económica para los festejos taurinos lo que posibilita que pueda contarse con las dos corridas habituales.