En marcha el proceso para nombrar al nuevo obispo de la Diócesis de Osma-Soria

Viernes, 06 Febrero 2026 20:00

La Diócesis de Osma-Soria lleva cinco meses en sede vacante y tendrá que esperar más tiempo para conocer a su nuevo obispo.

El proceso para nombrar al nuevo obispo, que sucederá a monseñor Abilio Martínez Varea, ha comenzado, según ha confirmado el vicario general de la Diócesis de Osma-Soria, Gabriel Ángel Jiménez.

No obstante ha advertido que es un proceso lento y en el que hay que tener además en cuenta que en España hay otros dos diócesis vacantes.

Nosotros somos los últimos que nos hemos incorporado y si el nuncio elige el criterio cronológico, pues tendremos que esperar”, ha señalado.

El vicario general ha señalado que la Diócesis está funcionando y los sacerdotes están trabajando con regularidad y con normalidad.

Por otra parte, el vicario general ha emplazado al próximo martes para conocer la solución final al pintado interior de la ermita de la Virgen del Mirón en Soria.

Los técnicos de las diferentes administraciones tendrán que ponerse de acuerdo en la solución definitiva.

Como se recordara, el Ayuntamiento de Soria abrió en agosto de 2024 un expediente sobre las pinturas de los angelotes en la ermita del Mirón y la propia del interior del edificio, que fue motivo de críticas en las redes sociales.

El alcalde señaló entonces que la Iglesia solicitó una declaración responsable para pintar el interior de la ermita y en vista del resultado, el Ayuntamiento decidió incoar un expediente para investigar si se había producido algún daño al patrimonio.