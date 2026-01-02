Ocho carrozas y 65 figurantes desfilarán en Cabalgata de Reyes en Soria

Viernes, 02 Enero 2026 14:28

La Cabalgata de Reyes de Soria estará formada por ocho carrozas y comenzará a las siete de la tarde del próximo 5 de enero.

Segun los datos facilitados este viernes por el Ayuntamiento de Soria, el desfile estará integrado por seis carrozas, más otras dos de la Asociación de Vecinos del Calaverón y de la asociación juvenil RCSoria.

Además el desfile estará amenizado por cuatro teatros de animación.

El número de figurantes a pie será de 65 niños, 30 caballos y 6 ponys.

La cabalgata repartirá 2.500 kilógramos de caramelos y 3.000 unidades de golosinas en su recorrido.

Comenzará a las 19.00 horas como otros años con inicio en Los Pajaritos y desfile por avenida de Mariano Vicén, avenida de Navarra, Collado y final en la Plaza Mayor.

Las calles se cortarán desde las 18.30 por la Policía Local.

Además del Ayuntamiento, como organizador y patrocinador, también patrocinan E. Leclerc, Caja Rural de Soria y Aguas de Soria.

Colaboran participando en el desfile junto a las carrozas.

ASOCIACIÓN NUMANCIA

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CALAVERÓN

ASOCIACIÓN JUVENIL RCSORIA

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE SORIA

BOMBEROS DE SORIA

CLUB DEPORTIVO PATIN SORIA

CORREOS

CLUB EQUITACIÓN “EL ROBLEDAL”

CUADRA ANTARES

ESCUELAS MUNICIPALES “GLORIA FUERTE” Y “ROSA DE LEÓN”

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL “ENCLAVE MUSICAL”

GAITEROS “AIRES DE SORIA”

S.A.T. VIRGEN DEL ROSARIO

VALORIZA