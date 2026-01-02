ASPACE Soria invita a toda la ciudadanía a su tradicional Cabalgata de Reyes

Viernes, 02 Enero 2026 18:12

ASPACE Soria ha invitado a toda la población de Soria a disfrutar de su tradicional Cabalgata de Reyes, que se celebrará el próximo lunes 5 de enero a las 12:00 horas, en el Centro de ASPACE Soria, situado en Carretera de Logroño.

Como cada año, los voluntarios de la entidad organizan esta cita tan especial con el objetivo de compartir la ilusión de la Navidad con el barrio y con toda la ciudad.

La cabalgata recorrerá las calles Fermín Cacho, Abel Antón y Palencia y la carretera Logroño, en el tramo cercano al centro, llenando el entorno de magia, alegría y espíritu navideño.

Durante el evento, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños y niñas, escucharán sus deseos y repartirán ilusión entre los asistentes. Además, la jornada contará con grandes sorpresas pensadas para toda la familia y se ofrecerá chocolate caliente para todos, creando un ambiente acogedor y festivo.

Desde ASPACE Soria han animado a vecinos, familias y a toda la ciudadanía a acercarse y participar en esta celebración tan especial, que se ha convertido ya en una tradición muy esperada y que pone en valor la convivencia, la inclusión y la participación comunitaria.