La Delegación del Gobierno incluye a Soria en alerta en carreteras por nevadas
El último aviso de la Delegación del Gobierno en Castilla y León incluye a Soria entre las provincias de la región que se verán afectadas por la nieve en las próximas horas.
En concreto la Delegación del Gobierno ha confirmado la fase de alerta en las carreteras y autovías de prácticamente todas las provincias de Castilla y León, entre ellas Soria.
Soria, si se cumplen las previsones, se verá afectada por la nieve el domingo 4 de enero.
En la Ibérica de Soria se prevén 8 centímetros de nieve; en la meseta, 2 centímetros, y en el sistema Central, 10 centímetros.