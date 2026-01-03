El atletismo soriano corre para recaudar fondos para Alzheimer Soria

Sábado, 03 Enero 2026 16:43

El atletismo soriano vuelve a completar kilómetros por un fin solidario, en la segunda edición de la “Quedada Solidaria”, que ya está en marcha y que completará distancia en la mañana del domingo.

Será a las 12:00 horas de este domingo cuando se completen las 24 horas con atletas corriendo de forma ininterrumplida en el parque de “La Dehesa”, organizados en relevos, a los que se pueden sumar los que quieran contribuir a esta causa solidaria.

En esta edición, lo que se consiga recaudar se destinará a la asociación Parkinson Soria.

No importa la edad ni la hora ni el tiempo que cada uno pueda aguantar corriendo. Lo importante es participar. Por cada kilómetro recorrido, se dona un euro.

Gracias a la colaboración se consiguió recaudar en la primera edición, el año pasado, la cantidad de 1.800 euros para ayudar con la labor que desempeña el Banco de Alimentos de Soria.

Durante las 24 horas que dura la actividad hay guardarropa, avituallamiento postcarrera, sorteos para todos los participantes y sobre todo, buen ambiente y ganas de pasarlo bien.

Los promotores de esta iniciativa son doce aficionados al atletismo popular, que entrenan habitualmente en La Dehesa.