AEMET reitera posiblidad de nevadas este domingo en varias zonas de la provincia

Domingo, 04 Enero 2026 10:53

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en su boletín de este domingo sobre fenómenos adversos de nivel amarillo, incluye la posibilidad de nevadas en varias zonas de la provincia de Soria.

FENÓMENOS PREVISTOS

Fenómeno(1) - Nevadas.

Acumulación de nieve en 24 horas: 8 cm.

Nivel: amarillo.

Ámbito geográfico: Burgos (Ibérica); Soria (Ibérica).

Hora de comienzo: 08:00 hora oficial del 04/01/2026.

Hora de finalización: 00:00 hora oficial del 05/01/2026.

Probabilidad: 40%-70%.

Comentario: Acumulaciones por encima de 1000 metros bajando a 800.

Fenómeno(2) - Nevadas.

Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm.

Nivel: amarillo.

Ámbito geográfico: Ávila (Meseta); Burgos (Meseta); Segovia (Meseta); Soria (Meseta).

Hora de comienzo: 12:00 hora oficial del 04/01/2026.

Hora de finalización: 00:00 hora oficial del 05/01/2026.

Probabilidad: 40%-70%.

Comentario: Acumulaciones por encima de 700 metros.

Fenómeno(3) - Nevadas.

Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm.

Nivel: amarillo.

Ámbito geográfico: Ávila (Sistema Central).

Hora de comienzo: 12:00 hora oficial del 04/01/2026.

Hora de finalización: 00:00 hora oficial del 05/01/2026.

Probabilidad: 40%-70%.

Comentario: Acumulaciones por encima de 1000 metros bajando a 700.

Fenómeno(4) - Nevadas.

Acumulación de nieve en 24 horas: 2 cm.

Nivel: amarillo.

Ámbito geográfico: Salamanca (Meseta); Valladolid.

Hora de comienzo: 12:00 hora oficial del 04/01/2026.

Hora de finalización: 00:00 hora oficial del 05/01/2026.

Probabilidad: 10%-40%.

Comentario: Más probables en el este y sur de la zona. Acumulaciones por encima de 700 metros.

Fenómeno(5) - Nevadas.

Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm.

Nivel: amarillo.

Ámbito geográfico: Segovia (Sistema Central); Soria (Sistema Central).

Hora de comienzo: 12:00 hora oficial del 04/01/2026.

Hora de finalización: 00:00 hora oficial del 05/01/2026.

Probabilidad: 40%-70%.

Comentario: Acumulaciones por encima de 700 metros.