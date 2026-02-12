La CHD mantiene tres puntos críticos en el Duero soriano por crecida del río

Jueves, 12 Febrero 2026 08:43

Soria afronta una nueva jornada, este jueves, mirando la crecida de los ríos Duero y Ucero, ante posibles inundaciones.

https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real

El tren de borrascas se está reflejando también en la provincia, al que se ha sumado, con el aumento de las temperaturas, el deshielo en la sierra de Urbión, que tenía dos metros de nieve en su cota más alta.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha amanecido, en su actualización de alertas, con tres de nivel rojo en el río Duero, a su paso por la provincia de Soria.

La CHD mantiene en nivel rojo la salida del embalse de la Cuerda del Pozo. A primera hora de este jueves, el agua tenía un nivel de 3,23 metros y expulsaba un caudal de 149,92 metros cúbicos por segundo y, con tendencia ascendente.

El embalse de la Cuerda del Pozo roza actualmente el 93 por ciento de su capacidad.

El segundo punto con nivel rojo es Garray, donde el nivel del agua ha subido hasta 4,14 metros, con un caudal de 187,91 metros cúbicos por segundo y con tendencia ascendente.

Igualmente ha amanecido en nivel rojo el Duero a su paso por Navapalos, con un nivel del agua de 5,35 metros y un caudal de 234,53 metros cúbicos por segundo.

En nivel amarillo, la CHD tiene al Duero a su paso por Tardesillas, con 2,74 metros de nivel y 96,35 metros cúbicos por segundo, de caudal.

También está en nivel amarillo el río Ucero a su paso por Osma. Esta mañana el nivel del agua subía hasta los 3,06 metros y el caudal a 113,56 metros cúbicos por segundo.