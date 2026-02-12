La Feria de la Trufa de Soria en Abejar llega a su vigésimo tercera edición

Jueves, 12 Febrero 2026 10:47

La Fería de la Trufa de Abejar llega este fin de semana a su vigésimo tercera edición, con la intención de volver a posicionar a Soria como referente en la truficultura.

La alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, y la diputada del área de Turismo de la Diputación soriana, Elía Jiménez, han presentado este jueves la nueva edición de una feria que vuelve a incluir en su programa ponencias, degustaciones y actividades en torno a la trufa negra, el “diamante negro” de la provincia.

Jiménez ha resaltado la apuesta conjunta por la promoción de esta feria, que se siente como propia en toda la provincia, “un cita que demuestra que cuando se trabaja desde el territorio con compromiso y unión los resultados llegan”.

Además ha resaltado que la trufa incentiva el turismo en la provincia, y que es un producto que habla de calidad, tradición, conocimiento y futuro.

“La feria de Abejar es completa y donde conviven los profesionales del sector con los visitantes, en concursos y catas”, ha recalcado.

La presentación correrá a cargo del periodista gastronómico Javier Pérez Andrés, que sabe contar Soria desde muy adentro”,

El chef soriano Öscar García también participa en esta edición. La trufa de oro será para el restaurante Virrey Palafox, por sus matanzas.

Por su parte, la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, ha resaltado que se quiere realizar un homenaje a la restauración, a través del Virrey Palafox y Óscar García, quien ha colaborado con esta feria desde sus inicios.

“Es un fin de semana completo y este año como novedad se ha intentado traer expositores nuevos. Intentamos rotar en los 40 expositores.

El sábado se estrenará la subasta de trufa, tras iniciarse hace unos años la lonja de este producto gastronómico

Será una subasta en directo, para comercializadores, con cinco lotes, y optarán diferentes empresas nacionales y quizá internacional.

El plato gastronómico nacional contará con cocineros de diferentes puntos de España.

Durante la última edición, organizada por la Diputación y el Ayuntamiento de Abejar, mas de siete mil visitantes recorrieron los 40 expositores del recinto ferial.

CESEFOR fue reconocido con el premio Trufa de Oro 2025 por su labor en la creación de la Primera Lonja de Trufa Negra de Castilla y León, que en su primer año vendió 350 kilógramos desde supuesta en marcha.

Desde su primera edición en 2003, la Feria de Abejar ha crecido hasta convertirse en un punto de encuentro clave para productores, comercializadores y expertos en truficultura.

“Esta feria no es solo un escaparate de nuestro gran producto, la trufa negra, sino también un reflejo del esfuerzo de quienes trabajan la tierra y apuestan por el desarrollo del medio rural”, destacó el presidente de la Diiputación, Benito Serrano, en su discurso d la última edición.

Además de expositores y ponencias, la feria ofrece talleres, showcookings y degustaciones de productos elaborados con trufa negra, permitiendo a los asistentes descubrir de cerca este diamante gastronómico.

Además, durante estos años se ha ampliado su mercado ante las numerosas reforestaciones llevada a cabo en la provincia de Soria, donde más del 24 por ciento de su territorio es potencialmente trufero.

Soria aporta el 30 por ciento de la producción de Tuber Melanosporum de España y el 8 por ciento a nivel mundial.

La labor de divulgación de sus propiedades culinarias, incentivando su consumo y degustación en la sociedad, ha sido otro de los objetivos de la Feria.

Más del 30 por ciento de los restaurantes sorianos utilizan en la elaboración de algunos de sus platos la trufa.