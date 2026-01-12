Covaleda da "salto cualitativo" en inversiones en su presupuesto de 2026

Lunes, 12 Enero 2026 13:34

Covaleda destinará uno de cada tres euros de su presupuesto municipal de 2026 a inversiones en el municipio.

El pleno del Ayuntamiento de Covaleda, celebrado a finales del año y con la ausencia de la oposición, ha dado luz verde, al Presupuesto General para el ejercicio 2026. Unas cuentas que ascienden a 2.090.624 euros y que consolidan la estabilidad financiera del consistorio, permitiendo acometer el mayor plan de inversiones con fondos propios de los últimos años, según ha resaltado el equipo socialista de Gobierno en un comunicado.

El documento económico refleja una gestión orientada a la transformación de los servicios públicos y el mantenimiento de infraestructuras, apostando por la sostenibilidad y el deporte como ejes vertebradores del municipio.

Los presupuestos de 2026 suponen para el municipio de Covaleda un salto cualitativo en inversiones reales.

La partida más destacada va destinada a las inversiones reales, alcanza los 513.791,00 euros, lo que supone que uno de cada cuatro euros del presupuesto se destinará directamente a mejoras tangibles para el municipio. Las actuaciones principales se desglosan en tres bloques estratégicos:



1. Infraestructuras Deportivas (150.000 €): Se acometerá la reforma integral de los baños del campo de fútbol, la pista de pádel y un campo de futbol siete, respondiendo a la demanda social y fomentando el deporte base. Se trata de una inversión inicial que ser irá completando con los remanentes.

2. Ciclo del Agua y Saneamiento (113.700 euros): El Ayuntamiento destina una partida histórica a la renovación de redes: 56.000 € para alcantarillado y 57.700 euros para la red de distribución de agua potable, garantizando la eficiencia del recurso hídrico.

3. Urbanismo y Pavimentación (62.000 euros): Se ejecutará el saneado y adecentado de viales clave como la Avenida Juan Carlos I, el acceso al tanatorio, la calle del Polígono Industrial y el camino del Depósito San Miguel.

Asimismo, se ha reservado una partida final de 20.000 euros para la finalización de obras y apertura definitiva del Tanatorio Municipal, un servicio esencial que estará operativo en 2026. Evolución presupuestaria

El presupuesto de 2026 pone de manifiesto, según ha resaltado el equipo socialista de Gobierno, la evolución económica del municipio bajo la alcaldía de José Llorente.

En un contexto actual marcado por la finalización de las inyecciones extraordinarias de fondos europeos y el cambio de modelo en la gestión de los aprovechamientos madereros vecinales, el consistorio ha logrado incrementar sus recursos mediante una gestión eficiente.

La comparativa entre el inicio de la legislatura (2019) y el escenario actual (2026) arroja dos datos clave que evidencian la salud financiera del municipio:

• Crecimiento del Presupuesto total: Se ha pasado de 1.234.500 euros en 2019 a 2.090.624 euros en 2026, lo que representa un incremento global del 69,35 por ciento.

• Capacidad Inversora: El dato más relevante es el aumento en inversiones reales. Mientras que en 2019 se destinaron 147.000 euros a este capítulo, en 2026 la cifra asciende a 513.791 euros.

Esto supone un aumento del 249,5%; es decir, el Ayuntamiento tiene hoy casi tres veces más capacidad para invertir en el pueblo que hace siete años.

Proyectos estratégicos y eficiencia energética

El ejercicio 2026 marcará también la fase de mayor visibilidad del Plan de Sostenibilidad Turística "Entre Pinos", dotado globalmente con 2 millones de euros y que contará con una ejecución anual de 120.000 euros en este presupuesto. Además, las arcas municipales comenzarán a registrar el retorno de la inversión realizada en eficiencia energética.

Gracias a la sustitución de luminarias y la instalación de placas solares, se prevé una reducción significativa en el gasto corriente de electricidad, liberando recursos que podrán ser reinvertidos en otras áreas sociales y culturales.

Con la aprobación de estas cuentas, Covaleda afronta el 2026 con un modelo de gestión consolidado, capaz de generar recursos propios y ejecutar proyectos de gran envergadura