La Cuerda del Pozo continúa mejorando sus reservas de agua

Lunes, 15 Diciembre 2025 09:21

El embalse de la Cuerda del Pozo continua mejorando sus reservas de agua y contiene actualmente 158,401 hectómetros cúbicos de agua, el 63,67 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 155,615 hectómetros cúbicos, el 62,55 por ciento, según el balance hídrico de la última semana facilitado este lunes por la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 140,734 hectómetros cúbicos de agua, el 56,57 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 1,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de 2,786 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 11,00 litros por metro cuadrado.