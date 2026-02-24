UGT denuncia incumplimiento de mejora de condiciones laborales de personal docente

El Sector de Enseñanza de UGT-Servicios Públicos Castilla y León ha denunciado hoy el incumplimiento del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025, de mejora de las condiciones laborales del personal docente, publicado en el BOCYL el 25 de septiembre de 2025.

Tras la firma del acuerdo se han celebrado tan solo seis reuniones, la última el 11 de diciembre de 2025.

Seis encuentros sin avances reales, sin desarrollo normativo y sin calendario vinculante, según ha señalado el sindicato.

A la vista de la situación actual, resulta evidente para UGT que en la Consejería no había intención de cumplirlo y solo se buscaba la propaganda política.

"Fuera caretas: este Gobierno no va a desarrollar lo firmado antes del 15 de marzo y del proceso electoral autonómico. El acuerdo queda, en la práctica, sin ejecutar. Un acuerdo que prometía mejorar la calidad… y no se cumple", ha censurado.

El acuerdo firmado en septiembre abordaba cuestiones clave: reducción de burocracia, mejora de la atención a la diversidad, refuerzo de personal en los centros, mejora de permisos y licencias, reducción de jornada para mayores de 55 años, mejora de las tutorías, etc, pero nada de ello se ha materializado.

Salarios congelados y menosprecio institucional

El profesorado de Castilla y León sigue entre los peor retribuidos del país.

Desde 2006 la Junta no ha incrementado el salario a través del complemento autonómico.

Casi dos décadas sin una apuesta real por dignificar las condiciones económicas de quienes sostienen la educación en la región.

UGT ha denunciado que este gobierno del PP no pierde oportunidad para menospreciar el trabajo docente.

"Obliga al profesorado —único colectivo de la Junta en esta situación— a renunciar a los sexenios para poder acceder a la carrera profesional. Y cuando las Cortes de Castilla y León, hasta en tres ocasiones, han instado a corregir esta injusticia, el Gobierno ha mirado hacia otro lado", ha señalado.