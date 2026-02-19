Podemos aboga por gestión pública directa en servicio 112 de Castilla y León

Jueves, 19 Febrero 2026 19:50

Podemos-Alianza Verde ha propuesto gestión pública directa y derechos laborales en el servicio 112 de Castilla y León, tras la entrevista mantenida por el candidato de la coalición, Miguel Ángel Llamas, con representantes del comité de empresa de este servicio.

Durante la reunión, la delegación sindical trasladó la grave situación laboral que atraviesa la plantilla, así como las consecuencias negativas que está provocando la privatización del servicio.

Los bajos salarios, la inestabilidad, el estrés laboral o la falta de reconocimiento profesional son algunos de los principales problemas que padece este colectivo de trabajadores, que se encarga de la prestación de un servicio esencial para garantizar la vida y salud de las personas.

El candidato Llamas ha recordado en un comunicado que “el servicio sigue funcionando óptimamente gracias al esfuerzo colosal de la plantilla a pesar de todas las dificultades, pero la situación es insostenible en el medio plazo”.

Por ello, ha abogado con urgencia por “desprivatizar el servicio y dignificar las condiciones laborales de la plantilla”.

Y ha asegurado que “son innumerables los servicios y programas relacionados con el sistema sanitario que se están privatizando y deteriorando desde la Junta de Castilla y León. O acabamos con los gobiernos de la derecha o la derecha acabará con la sanidad pública".

Llamas también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Castilla y León a secundar las movilizaciones del próximo sábado 21 de febrero, a las 12:30 horas, en Valladolid para defender la sanidad pública “frente al destrozo y las privatizaciones que lleva a cabo el Gobierno autonómico del Partido Popular”.

A la manifestación asistirán también las lideresas estatales de Podemos Ione Belarra e Irene Montero.