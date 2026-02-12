CONFERCO y Junta lanza "redCom" para brindar al pequeño comercio de Castilla y León

Jueves, 12 Febrero 2026 14:30

La Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) ha presentado hoy en Zamora la Red de Oficinas Técnicas de Comercio de Castilla y León (redCom).

Este programa pionero, ejecutado en colaboración directa y con la financiación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, nace como una solución real y de "choque" para modernizar el sector y revertir la desaparición de establecimientos en la región.

Más allá de su peso económico, el comercio de proximidad es el agente que aporta seguridad, vida y cohesión social a nuestros barrios y pueblos. Es el comercio local el que garantiza el abastecimiento en el medio rural y dota de identidad propia a cada territorio.

"Si el comercio cae, se desmorona la cohesión social y la identidad de nuestras ciudades. RedCom nace para que ese corazón siga latiendo con fuerza", ha destacado Adolfo Sainz, presidente de CONFERCO.

El comercio de proximidad atraviesa un momento complicado, 38 comercios echan el cierre al día en España, 14.000 el último año, en su mayor parte autónomos y pequeños negocios.

El 47,6 por ciento de los locales minoristas no cuentan con asalariados, lo que deja al comerciante solo frente a la burocracia, la digitalización y el reto de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Ante esta situación de vulnerabilidad RedCom funcionará como un departamento externo de estrategia y gestión, permitiendo al pequeño comercio acceder a servicios de alto valor que habitualmente solo están al alcance de las grandes cadenas.

Soria y Zamora: punta de lanza del proyecto

El programa piloto se inicia en Soria y Zamora por ser territorios que reflejan la urgencia máxima del sector. El contexto de despoblación y envejecimiento que padecen ambas provincias compromete gravemente la viabilidad y el relevo generacional de sus negocios, haciendo de estas provincias el punto de partida imprescindible para la puesta en marcha de redCom.

Para garantizar la eficacia del servicio, se ha contratado a técnicos especialistas en cada oficina.

Su misión será realizar un trabajo de campo exhaustivo, visitando directamente los establecimientos y elaborando encuestas de diagnóstico para detectar las necesidades reales a pie de calle. Las sedes están operativas en las instalaciones de FEC Soria y de AZECO en Zamora.

Servicios Gratuitos de Alto Valor

Redcom ofrece al comerciante un acompañamiento integral y completamente gratuito, con servicios que incluyen:

Asesoramiento 360º: consultoría personalizada en estrategia de negocio, digitalización, gestión, marketing, ventas y aspectos jurídicos/fiscales especializados en retail.

Apoyo al Relevo y Emprendimiento: acompañamiento en procesos de traspaso para evitar cierres por jubilación y apoyo a nuevos emprendedores en sus etapas críticas de supervivencia.

Capacitación Especializada: programa continuo de talleres y webinars sobre digitalización, IA aplicada al retail, escaparatismo y nuevas tendencias de gestión.

Información y Promoción: punto de referencia para gestionar de forma ágil ayudas, cambios normativos y campañas de promoción comercial de la Junta de Castilla y León.

Visión de futuro: una red para toda Castilla y León

Con un presupuesto de 125.980 euros financiado por la Junta de Castilla y León, el proyecto ya está operativo.

"Queremos que el comercio de proximidad deje de estar solo y cuente con el asesoramiento y servicios de valor que le permitan acceder a la tecnología, la formación y la estrategia necesarias para competir con garantías y liderar su propio futuro en un mercado cada vez más complicado", ha concluido Sainz, agradeciendo la apuesta decidida de la consejera Leticia García por el comercio de Castilla y León, a través de la Dirección General de Comercio, que ha permitido que este modelo de colaboración público-privada sea una realidad.

Por su parte, el presidente de AZECO, Ruperto Prieto, ha animado a todos los comerciantes de la provincia a utilizar estos nuevos servicios gratuitos: “Esta oficina es un apoyo real y directo para que nuestro comercio local sea más competitivo. Es un recurso estratégico que ponemos a disposición de todos los negocios de Zamora para asegurar su futuro”, ha remarcado Prieto.