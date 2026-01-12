Atropellada una mujer en la plaza de los Jurados de Cuadrilla, en Soria
Un nuevo atropellado se ha registrado ayer domingo en Soria capital.
En concreto, el 1-1-2 Emergencías ha recibido aviso a las 7:48 horas del domingo del atropello sufrido por una mujer, de 83 años, en la plaza Jurados de Cuadrilla, en Soria capital.
Se ha trasladado aviso a Policía Local y Nacional y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a una mujer de 83 años, que se quejaba de dolor en una pierna.