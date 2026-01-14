Dos mujeres heridas en accidente de tráfico en avenida de Valladolid, en Soria

Miércoles, 14 Enero 2026 14:05

Dos mujeres han tenido que ser atendidas al mediodía de hoy en Soria tras sufrir un accidente de tráfico en la avenida de Valladolid.

El accidente de tráfico se ha registrado a las 13:32 horas en el número 45 de la Avenida de Valladolid, a la altura de la estación de autobuses, según ha informado el 1-1-2 Emergencia.

Ha consistido en una colisión por alcance entre dos turismos, resultando heridas dos mujeres, que se han quedado de un golpe en la cabeza y dolor en el cuello.

Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Además se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.