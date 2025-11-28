Diputación organiza Primera Jornada sobre Comunidades Energéticas Locales en Soria
La Diputación de Soria celebrará en diciembre la Primera Jornada sobre Comunidades Energéticas Locales en Soria.
"Los Pizarros" recalan en el Casino Amistad Numancia en su gira de invierno
El PP de Soria facilita autobús a Madrid para concentración "¿Mafia o democracia?"
Además, se realizará un taller práctico sobre los pasos para su constitución y se analizarán los beneficios económicos, sociales y ambientales que aportan al territorio, junto a ejemplos reales que ya están en funcionamiento.
La actividad es gratuita, está impartida por profesionales y está dirigida a entidades locales, pymes y ciudadanía interesada en la transformación energética
En una comunidad energética local sus miembros se implican de manera abierta y voluntaria en la planificación e implementación de proyectos de autoconsumo energético que proporcionan beneficios medioambientales, económicos y sociales tanto al municipio como a los integrantes de la misma.