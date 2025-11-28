Diputación organiza Primera Jornada sobre Comunidades Energéticas Locales en Soria

Viernes, 28 Noviembre 2025 15:23

La Diputación de Soria celebrará en diciembre la Primera Jornada sobre Comunidades Energéticas Locales en Soria.





La Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación Provincial de Soria organiza esta jornada el próxim0 4 de diciembre, a las 9:30 horas, en el Aula Magna Tirso de Molina.



Durante la sesión se presentará qué son las comunidades energéticas y por qué suponen una gran oportunidad para los municipios de la provincia

Además, se realizará un taller práctico sobre los pasos para su constitución y se analizarán los beneficios económicos, sociales y ambientales que aportan al territorio, junto a ejemplos reales que ya están en funcionamiento.

La actividad es gratuita, está impartida por profesionales y está dirigida a entidades locales, pymes y ciudadanía interesada en la transformación energética

En una comunidad energética local sus miembros se implican de manera abierta y voluntaria en la planificación e implementación de proyectos de autoconsumo energético que proporcionan beneficios medioambientales, económicos y sociales tanto al municipio como a los integrantes de la misma.