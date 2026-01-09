Raf Ferrari Quartet abre temporada de invierno de asociación En ViBop
La asociación En ViBop abre este sábado, 10 de enero, su temporada de invierno de 2026, de la mano se un músico italiano reconocido en el mundo: Raf Ferrari Quartet.
Será la temporada de inviernos con más directos y nuevas referencias internacionales.
Estados Unidos, Colombia, Cuba, Argentina, Bulgaria, Noruega... son países que gracias a sus 'jazzmen' pisan regularmente el escenario soriano.
Ahora llegará a Soria desde la península itálica, en concreto al Lacio romano, de la mano de un músico, pianista y compositor reconocido dentro y fuera de Italia: Raf Ferrari Quartet.
Con gira concertística en Santander, Gijón y Soria, el directo de esta formación llega hasta Casino Amistad-Numancia en el primero de los conciertos para inaugurar el nuevo año.
Va a ser una cita especial este sábado en el Casino de Soria, a partir de las ocho de la tarde, puesto que no es fácil encontrar el instrumento del violonchelo dentro de las formaciones y directos habituales del género.
Lirismo e inspiración, elegancia y sofisticación y una mezcla original de melodía, ritmo e improvisación, crea en la música de Raf Ferrari un tapiz sonoro de contrastes y dualidades.
Mencionado por Flavio Caprera en el Diccionario de Jazz Italiano como uno de los músicos más originales de la escena musical italiana, Raf Ferrari ha llevado su música a importantes escenarios europeos colaborando con nombres destacados.
Después de una intensa actividad artística en Europa, Reino Unido y ahora España, donde presenta su nuevo álbum Waiting for Edo, bitácora de un viaje dedicado de un padre a su propio hijo.
RAF FERRARI QUARTET:
- RAF FERRARI: Piano
- VITO STANO: Violonchelo
- ANDREA COLELLA: Contrabajo
- CLAUDIO SBROLLI: Batería
CASINO AMISTAD-NUMANCIA
Sábado, 10 enero 2026; 20:00 horas.
Entrada anticipada en Giglon (12 euros + gastos): enlace aquí.
Entrada taquilla NO socios: 12 euros.