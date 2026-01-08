Los trabajadores del Grupo Losán denuncian situación "límite" que arrastran

Jueves, 08 Enero 2026 19:19

Las plantillas del Grupo Losán han expresado en un comunicado la situación límite que atraviesan las distintas factorías del grupo como consecuencia de la prolongada e injustificable dilatación en la entrada del nuevo inversor, un proceso que no puede desligarse de la responsabilidad directa de la dirección del grupo, y que, lejos de aportar estabilidad, está sumiendo a la plantilla en una agonía laboral y personal sin precedentes.

Las plantas del grupo, repartidas entre Galicia, Castilla y León y Castilla La Mancha, se encuentran hoy gravemente afectadas por una falta de liquidez que se traslada directamente al personal, al que se le adeudan la nómina del mes de noviembre, la paga extraordinaria de Navidad y la nómina de diciembre, sin que exista una hoja de ruta clara, fechas concretas ni compromisos firmes por parte de la empresa.

Esta situación no es puntual ni coyuntural: se trata de un problema enquistado, sostenido en el tiempo, derivado de una gestión empresarial incapaz de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas, que ha provocado un goteo constante e imparable de salidas de compañeros, en muchos casos amparados por sentencias judiciales que constatan el incumplimiento reiterado de las obligaciones salariales, han denunciado los trabajadores.

El resultado es un drástico adelgazamiento de las plantillas en todas las factorías, hasta el punto de poner en seria duda la capacidad real del grupo para retomar la actividad productiva con garantías mínimas, incluso aunque la operación con el inversor llegue a cerrarse.

El personal ha subrayado que no se está perdiendo únicamente empleo, sino conocimiento industrial, experiencia técnica y capital humano construido durante décadas en un grupo que ha sido referencia del sector de la madera.

"Cada salida forzada debilita el proyecto industrial y acerca un escenario de desmantelamiento silencioso de las fábricas", han subrayado.

Cada semana de retraso no solo agrava la situación social de las familias afectadas, sino que erosiona de forma silenciosa pero irreversible la confianza en la viabilidad futura del proyecto industrial.

En este escenario, la plantilla ha estimado necesario expresar, con claridad y firmeza, su profunda decepción ante la actitud de todos los protagonistas de esta historia, Grupo Losan, la banca, SEPI, entidad pública dependiente del Gobierno central, y demás instituciones implicadas, Xunta de Galicia, Junta de Castilla-León y Junta Castilla-La Mancha.

Pese a haber dado su visto bueno a la operación con el inversor, éstas permanecen, a ojos del personal, en una posición de inacción, sin exigir responsabilidades por los retrasos acumulados ni el incumplimiento de los compromisos, sin imponer penalizaciones por demora ni promover una modificación de las condiciones de pago que permita aliviar una situación que ya es insostenible.

El personal ha exigido una implicación real y efectiva, acorde con la dimensión social, territorial e industrial del Grupo Losán, cuyas plantas sostienen empleo directo e indirecto en varias comunidades autónomas y resultan estratégicas para comarcas enteras eminentemente rurales, donde las alternativas laborales son escasas o inexistentes.

La plantilla del Grupo Losán ha querido dejar claro que la paciencia se está agotando.

"Los trabajadores y las trabajadores han cumplido sobradamente con su parte, aguantando estoicamente años de sacrificios, y no están dispuestos ni dispuestas a seguir sosteniendo esta situación mientras la dirección incumple sistemáticamente sus responsabilidades. No se puede pedir responsabilidad, sacrificio y compromiso al personal mientras se prolonga indefinidamente una operación que no llega, mientras las nóminas no se pagan y mientras el reloj avanza hacia un escenario de deterioro industrial irreparable", han denunciado.

Los trabajadores han reclamado decisiones inmediatas, pagos urgentes y una actuación firme de todas las partes implicadas.

La defensa del empleo y del futuro industrial exige pasar de las palabras a los hechos, y el personal está dispuesto a luchar para evitar que se consolide este proceso de abandono. Cada día que pasa sin soluciones no es simplemente un día más: es un día más de pérdida de empleo, de talento y de futuro industrial para Galicia, Castilla y León y Castilla La Mancha.

En relación a los trabajadores de Losán Soria, se manifestarán el próximo 15 de enero a las 12 horas en La Plaza de las Mujeres.