Doble tributo en Soria a clásicos del rock español y la movida madrileña

Viernes, 09 Enero 2026 09:34

La música en directo regresará el próximo 16 de enero al café teatro Botánico, en Soria, con una noche dedicada a los clásicos del rock español y la movida madrileña.

Dos tributos imprescindibles se subirán al escenario para hacer viajar al público por himnos que marcaron una época.

Se trata de los tributos a Gabinete Caligar y Siniestro Total.

Será una noche para cantar, recordar y disfrutar del rock nacional en vivo como se hacía antes: sin filtros y con mucha actitud.

La venta de entradas ya está en marcha en el propio Botánico Café Teatro y en Cooltickets

Gabinete Caligari surgió como un faro de creatividad en medio de la efervescente movida madrileña de los años 80.

Compuesta por los músicos Jaime Urrutia, Edi Clavo y Ferni Presas, la banda no solo cautivó con su música, sino que también se convirtió en un símbolo de rebeldía y expresión artística.

Lo que definía a Gabinete Caligari era su estilo ecléctico y provocador, que combinaba elementos del post-punk, el rock y la poesía urbana de una manera única.

Sus letras crudas y directas exploraban temas como el amor, la sociedad y la alienación, reflejando la realidad urbana. Suyo es el tema “Camino Soria”.

Siniestro Total ha sido la banda más irreverente y exitosa del punk español, un grupo surgido en la movida viguesa a principios de la década de los ochenta.

“40 años sin pisar la Audiencia Nacional” fue el lema elegido por el grupo para su gira de despedida.

"Ayatolah, no me toques la pirola", "Todo los ahorcados mueren empalmados", "Me pica un huevo", "Opera tu fimosis", "Todo por la napia", "Cuánta puta y yo que viejo", "Los chochos voladores", "Matar jipis en las Cíes" o "¿Qué tal homosexual?" son algunos de los títulos de las canciones más míticas de su repertorio.