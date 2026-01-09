Empleo en Soria: vacantes activas esta semana

Viernes, 09 Enero 2026 13:02

La ciudad de Soria y su provincia presentan esta semana una gama de ofertas laborales en sectores variopintos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios.

Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te interesa una opción temporal, encontrarás oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.

A continuación, Empleo y Trabajo ha recopilado algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:

Decathlon Soria busca deportistas apasionados para fortalecer su plantilla local

La multinacional Decathlon abre una convocatoria en Soria dirigida a personas que hacen del deporte su estilo de vida habitual. La marca busca perfiles vitales y generosos que deseen asesorar a otros usuarios desde una perspectiva experta y cercana. Los seleccionados se integrarán en un equipo conectado que apuesta por la innovación y la sostenibilidad dentro del sector del comercio deportivo. La oferta permite el acceso a una base de datos activa para ocupar futuras vacantes presenciales en ventas, servicios centrales o logística, siempre bajo un entorno de trabajo colaborativo.

Oferta encontrada en el portal de empleo de Decathlon

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://decathlon.talentclue.com/es/node/103777843/4590



Granja avícola en Soria busca personal para el cuidado y mantenimiento de aves

Una explotación avícola situada en la provincia de Soria ha iniciado la búsqueda de personal para integrarse en su equipo de trabajo diario. Las labores principales comprenden la limpieza de las instalaciones, la alimentación del ganado y el reparto de mercancía a clientes. La empresa ofrece un contrato de carácter indefinido a jornada completa, con un horario intensivo de mañana de ocho a cuatro. Es imprescindible contar con carné de conducir y vehículo propio para acceder al centro de trabajo, garantizando así autonomía en los desplazamientos.

Oferta publicada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285594646038/Empleo



Una firma soriana de mobiliario abre proceso de selección para montadores especializados

El sector comercial de Soria impulsa una nueva vacante para incorporar a un montador especializado en mobiliario de cocina y baño. El puesto requiere precisión para medir espacios, interpretar planos técnicos y realizar el ajuste perfecto de módulos y encimeras. La persona seleccionada se encargará también de la instalación de grifería básica y electrodomésticos integrables, asegurando acabados impecables mediante el sellado de juntas. Se busca un perfil con destreza en herramientas eléctricas que priorice la seguridad laboral y el orden en cada proyecto de reforma.

Oferta de empleo publicado por la Cámara de Comercio de Soria

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://soriaemplea.camarasoria.com/ofertas/ver/360



Adecco selecciona operarios de maternidad porcina para un proyecto estable en Alconaba

Adecco Selección busca incorporar un peón especialista para una relevante empresa de alimentación ubicada en Alconaba. El puesto se centra en el área de maternidad porcina, donde el trabajador asistirá partos, cuidará lechones y controlará la salud de las madres. Se ofrece un contrato estable y directo con la compañía, con una jornada intensiva de mañana que facilita la conciliación. El salario incluye plus de transporte y bonificaciones variables según objetivos. Es indispensable contar con vehículo propio para acudir a la explotación ganadera.

Oferta publicada en la sección de empleo del portal Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-ganadero/operarioa_granja-5228464.htm



Ciaqua busca talento administrativo en Soria para liderar su gestión hídrica

La empresa Ciaqua Gestión del Agua abre una vacante en Soria para un perfil administrativo con potencial directivo. La compañía, volcada en la digitalización y eficiencia del ciclo hídrico, busca graduados en ADE o Económicas que deseen crecer profesionalmente. Tras una etapa de formación, el seleccionado asumirá responsabilidades en contabilidad, nóminas, facturación y recursos humanos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con beneficios sociales por objetivos. No se requiere experiencia previa, priorizando la capacidad de aprendizaje y el compromiso con la mejora de los recursos naturales.

Oferta vista en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/soria/administrativo-soria/of-i4906bb75f24c19b6c106b13283c031



Emocional busca psicólogos sanitarios en Soria para intervención en acoso escolar

La plataforma emocional.com abre una convocatoria en Soria para profesionales de la psicología que deseen colaborar en un programa de apoyo especializado contra el acoso escolar. El puesto consiste en la evaluación y tratamiento individual de menores, así como la coordinación con familias y centros educativos. Se requiere licenciatura o grado, habilitación sanitaria y disponibilidad de consulta propia en la provincia. La colaboración se organiza por cartera de casos durante veinticuatro meses, ofreciendo formación interna y compatibilidad con otras actividades clínicas para perfiles autónomos comprometidos.

Oferta vista en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4335902895/