Los dos jóvenes fallecidos en Soria, por intoxicación por monóxido de carbono

Jueves, 08 Enero 2026 21:17

Los dos jóvenes fallecidos esta tarde en una cochera particular en la calle Nuestra Señora de Calatañazor, en el barrio de San Pedro, en Soria, lo han sido por una intoxicación accidental por monoxido de carbono.

Es lo que en principio parece indicar las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, según ha señalado la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Un familiar ha encontrado desvanecidos a los jóvenes en torno a las 16:15 de la tarde de hoy

Avisados los servicios sanitarios y la Policía Nacional, y pese a los esfuerzos realizados, no han podido ser reanimados.

"Todo parece indicar que el fallecimiento se ha podido producir por una intoxicación accidental por monoxido de carbono",. hs apuntado.

La médico forense ha procedido al levantamiento de los cadáveres, un hombre y una mujer, de 25 y 22 años, respectivamente.

Sé encontraban en el interior de un vehículo con la calefacción encendida, en una cochera cerrada, situada en la calle Nuestra Señora de Calatañazor de la ciudad de Soria.

Los cadáveres han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Soria, donde les será practicado la autopsia.

La Policía Nacional continúa trabajando hasta el total esclarecimiento de los hechos-