Fallecen dos jóvenes en interior de coche en garaje particular de Soria

Jueves, 08 Enero 2026 18:32

Dos jóvenes han fallecido a primera hora de esta tarde en Soria en el interior de una cochera.

A las 16:20 horas, Emergencias Sanitarias ha recibido una llamada en la que le informaban de la presencia de dos personas inconscientes, un varón y una mujer, en el interior de un turismo en un garaje particular de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria.

Por ello ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Tanto los sanitarios como los agentes de policía han realizado maniobras de reanimación de ambas personas, si bien han resultado finalmente fallecidas.

La Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso.

Emergencias Sanitarias ha confirmado que el varón fallecido tenía 25 años, mientras que de la mujer fallecida no disponen por el momento de más datos, aunque también es joven.