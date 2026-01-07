La colisión de turismo y patinete deja un herido en Soria
El conductor de un patinete ha resultado herido esta tarde en Soria tras sufrir una colisión con un turismo.
Los bomberos liberan a una mujer atrapada en un accidente vial en Soria
El 1-1-2 Emergencia ha recibido a las 19:10 horas una llamada que avisaba de una accidente en la avenida Eduardo Saavedra, en Soria.
Ha sido una colisión entre un turismo y un patinete.
Se ha trasladado aviso a Policía Local de Soria, a Policía Nacional y a Sacyl que ha enviado al lugar una ambulancia para atender a un herido, un varón de unos 35 años de edad.