Miércoles, 07 Enero 2026
Buscar
Cubierto
-0.3 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sucesos

Soria | Sucesos

La colisión de turismo y patinete deja un herido en Soria

El conductor de un patinete ha resultado herido esta tarde en Soria tras sufrir una colisión con un turismo.

El 1-1-2 Emergencia ha recibido a las 19:10 horas una llamada que avisaba de una accidente en la avenida Eduardo Saavedra, en Soria.

Ha sido una colisión entre un turismo y un patinete.

Se ha trasladado aviso a Policía Local de Soria, a Policía Nacional  y a Sacyl que ha enviado al lugar una ambulancia para atender a un herido, un varón de unos 35 años de edad.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Sucesos

Id propio: 95661

Id del padre: 84

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia