Mujer herida en accidente de tráfico en calle Termancia, en Soria

Lunes, 05 Enero 2026 16:09

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la tarde de hoy en la calle Termancia, en Soria.

A las 14:56 horas, el 1-1-2 Emergencias Castilla y León ha sido avisado de un accidente con atrapados en la calle Termancia de Soria capital, donde dos turismos han chocado lateralmente y uno de ellos ha volcado.

El alertante ha explicado que había una mujer atrapada y consciente dentro del vehículo volcado.

Se ha trasladado aviso desde la sala del 1-1-2 a Bomberos de Soria, que ha acudido y liberado a una mujer atrapada, de unos 30 años; a Policía Local de Soria. a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que envía recursos para atender a la herida.

La calle Termancia es una de las calles que parte de la avenida de Valladolid, en dirección norte.