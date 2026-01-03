Cuatro personas intoxicadas por humo en incendio en Arcos de Jalón

Sábado, 03 Enero 2026 10:43

Cuatro personas, dos de ellos menores de edad, han resultado afectadas por el humo en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda de Arcos de Jalón.

Información 1-1-2 Soria ha explicado que a las 4:36 horas han sido advertidos de un incendio en una vivienda situada en el número 28 de la avenida Madrid, en Arcos de Jalón, donde, salían llamas de una habitación y, en principio, no había personas afectadas.

Se ha avisado a la Guardia Civil (COS) Soria y a los Bomberos de Almazán.

Al llegar, la Guardia Civil ha solicitado a través del 1-1-2 asistencia sanitaria para atender a cuatro personas intoxicadas por el humo.

Se ha avisado a Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a cuatro personas: una mujer de 37 años, un varón de 42, una niña de 11 meses y un niño de 4 años.

Las cuatro personas han sido atendidos en el lugar del siniestro y han rechazado el traslado a un centro hospitalario.

