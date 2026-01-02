Conductora herida tras salirse de calzada en carretera CL-116, en Valdenebro

Viernes, 02 Enero 2026 17:31

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado esta tarde en la carretera comarcal CL-116, a su paso por el término municipal de Valdenebro.

Según ha informado el 1-1-2 Emergencias, el accidente ha ocurrido a las 16:50 horas y ha consistido en la salida de vía de un turismo en el kilómetro 8 de la CL-116, en Valdenebro.

Como consecuencia del siniestro, han solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 30 años, que ha resultado herida.

Se ha dado aviso a Tráfico de Soria y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar del accidente.