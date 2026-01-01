Incidentes relevantes de Nochevieja en Castilla y León

Jueves, 01 Enero 2026 10:27

La sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha atendido un total de 896 llamadas durante la Nochevieja, desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas.

La última llamada del 2025 atendida en la Sala de Operaciones del 1-.1-2 de Castilla y león ha entrado dos segundos antes de las 12, a las 23:58, y se realizaba desde Mayorga (Valladolid), donde se solicitaba asistencia en un domicilio por un incidente sanitario.

La primera llamada del 2026 atendida se recibió pasados unos segundos de las 00 h, desde Simancas (Valladolid), se trataba también de un incidente sanitario en un domicilio.

Se han gestionado 46 avisos relacionados con peleas y agresiones en Castilla y León, en las que no ha habido heridos de gravedad.

En concreto, desde el 1-1-2 de Castilla y León se han atendido 28 agresiones, 2 en la provincia de Ávila, 6 en Burgos, 2 en León, 1 en Palencia, 6 en Salamanca, 3 en Segovia, 1 en Soria, 6 en Valladolid y 1 en Zamora.

Se ha pasado aviso a los organismos de 18 avisos por peleas, 2 en la provincia de Ávila, 4 en Burgos, 2 en León, 2 en Palencia, 1 en Salamanca, 1 en Segovia, 2 en Soria, 2 en Valladolid y 2 en Zamora.

Además, se ha dado aviso de 71 incidentes sanitarios en lugar público, y 83 avisos por ruidos y molestias de vecinos, vía pública, y en establecimientos públicos.