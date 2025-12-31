Conductor herido tras salirse de calzada con vehículo en Soria

Miércoles, 31 Diciembre 2025 10:19

Una persona ha resultado herida a primera hora de esta mañana en Soria, tras salirse de la calzada con el vehículo que conducía.

El 1-1-2 Emergencias ha recibido aviso a las 7:51 horas de un accidente en el kilómetro 1 de la carretera SO-100, en el término municipal de Soria.

Ha sido una salida de vía de un turismo y posterior vuelco.

El coche ha quedado en la cuneta y el herido se encontraba consciente, con dolor de espalda y cortes, cuando han llegado las asistencias sanitarias.

Hasta el lugar se ha trasladado Emergencias Sanitarias-Sacyl, la Policía Nacional y la Policía Local de Soria.

La carretera SO-100 es un eje de dirección sureste desde Soria capital, de 46,1 kilómetros de longitud, hasta Berlanga de Duero.