Conductor herido tras salirse de calzada con vehículo en Soria
Una persona ha resultado herida a primera hora de esta mañana en Soria, tras salirse de la calzada con el vehículo que conducía.
Conductor herido en salida de vía en carretera de Deza
El 1-1-2 Emergencias ha recibido aviso a las 7:51 horas de un accidente en el kilómetro 1 de la carretera SO-100, en el término municipal de Soria.
Ha sido una salida de vía de un turismo y posterior vuelco.
El coche ha quedado en la cuneta y el herido se encontraba consciente, con dolor de espalda y cortes, cuando han llegado las asistencias sanitarias.
Hasta el lugar se ha trasladado Emergencias Sanitarias-Sacyl, la Policía Nacional y la Policía Local de Soria.
La carretera SO-100 es un eje de dirección sureste desde Soria capital, de 46,1 kilómetros de longitud, hasta Berlanga de Duero.