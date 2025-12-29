Lunes, 29 Diciembre 2025
Sucesos

Soria | Sucesos

Conductor herido en salida de vía en carretera de Deza

Un conductor ha tenido que recibir asistencia sanitaria, tras sufrir un accidente de tráfico al mediodía de hoy en la carretera local de Deza.

El siniestro ha ocurrido en torno a las 13:31 horas y ha consistido en la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 24 de la SO-350, en Deza,

Los alertantes han solicitado asistencia sanitaria para atender al ocupante, un varón de 48 años que tenía una herida en la cabeza.

Se ha avisado aTráfico de Soria y a Sacyl.

