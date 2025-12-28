Conductor herido esta madrugada tras salirse de calzada en carretera de Calatañazor
Un conductor ha resultado herido esta madrugada tras salirse de la calzada de vehículo que conducia en Calatañazor.
El accidente, según ha informado el 1-1-2 Emergencias, se ha producido a las 4:28 horas en la carretera SO-P-5026 en Catalañazor, donde se ha producido la salida de vía de un turismo en una curva.
Desde la sala del 1-1-2 Emergencias se ha trasladado aviso a Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias que ha enviado una ambulancia soporte vital básico para atender a un varón de 56 años que se encontraba consciente y tenía cortes.