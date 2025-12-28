Conductor herido esta madrugada tras salirse de calzada en carretera de Calatañazor

Domingo, 28 Diciembre 2025 10:16

Un conductor ha resultado herido esta madrugada tras salirse de la calzada de vehículo que conducia en Calatañazor.

El accidente, según ha informado el 1-1-2 Emergencias, se ha producido a las 4:28 horas en la carretera SO-P-5026 en Catalañazor, donde se ha producido la salida de vía de un turismo en una curva.

Desde la sala del 1-1-2 Emergencias se ha trasladado aviso a Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias que ha enviado una ambulancia soporte vital básico para atender a un varón de 56 años que se encontraba consciente y tenía cortes.