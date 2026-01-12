ESAMA S.L. ejecutará variante de carretera S0-615 en Yanguas

Lunes, 12 Enero 2026 16:13

La Junta de Castilla y León ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación de las obras de construcción de la variante de la carretera SO-615 a su paso por Yanguas, por un importe de 4.935.873,14 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 26 meses, a la empresa Nivelaciones y Desmontes ESAMA, S.L.

La nueva infraestructura, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 39+000 y 40+500, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, evitando que el tráfico de largo recorrido atraviese el núcleo urbano de Yanguas, caracterizado por un trazado sinuoso y calles estrechas.

En el tramo anterior de la citada carretera (desde Garray) ya se hizo anteriormente una actuación de mejora de plataforma y firme, dándose de esta manera una continuidad al trazado, con una sección transversal homogénea y sin pasar por el núcleo de población de Yanguas, de ahí que el presente contrato resulte necesario e idóneo, tal como se describe en el proyecto.

El proyecto contempla la construcción de dos puentes sobre el río Cidacos, un paso inferior para caminos, la adecuación de accesos a fincas y la creación de nuevos caminos de servicio, además de movimientos de tierras, extendido de mezcla bituminosa, drenajes y la instalación de señalización y sistemas de protección.

Con esta adjudicación, la Junta de Castilla y León da un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por el territorio, que no solo reforzará la seguridad en la circulación, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo económico en Tierras Altas de Soria.

Esta variante de población estaba incluida en el anterior Plan de Carreteras de la Junta.