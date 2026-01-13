Casi 400.000 euros adjudicados para mejorar masas forestales en la provincia

Martes, 13 Enero 2026 16:25

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado hoy la formalización del contrato para ejecutar actuaciones de mejora en masas forestales de montaña en varios montes de utilidad pública de las comarcas de Tierras Altas y Moncayo, en la provincia de Soria, con un importe de 199.943 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El contrato forma parte de una estrategia de gestión forestal sostenible en un territorio con un acusado índice de despoblamiento y una orografía exigente, donde se alternan amplias zonas de pastizal con masas arboladas continuas.

En esta área de Tierras Altas, con presencia destacada de pinares, acebales, hayedos y robledales, las condiciones de pendiente y accesibilidad elevan los costes de los trabajos forestales y condicionan los aprovechamientos que sostienen la economía local.

Las actuaciones previstas se centran en trabajos de desbroce y tratamientos selvícolas sobre dos formaciones de alto interés ecológico y paisajístico: las masas de acebo (Ilex aquifolium) y las de rebollo (Quercus pyrenaica). El objetivo principal consiste en favorecer el desarrollo saludable de la vegetación arbórea, reducir la competencia entre especies y disminuir la carga de combustible que alimenta la propagación del fuego. Con ello se busca una mejora efectiva del estado del monte y una mayor resiliencia frente a episodios de incendios forestales, cada vez más condicionados por la meteorología extrema.

Además del beneficio ambiental, el proyecto incorpora una dimensión territorial y socioeconómica.

Los trabajos facilitan, de forma indirecta, el aprovechamiento de productos forestales no maderables, con especial referencia a la ramilla ornamental de acebo, una actividad tradicional que aporta valor en zonas de montaña con pocas alternativas productivas.

En un paisaje en mosaico como el de Tierras Altas, la gestión adecuada de la vegetación también contribuye a ordenar el uso ganadero y a conservar hábitats de alto valor natural.

Alta Meseta del Duero

Por otra parte, la Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado hoy la formalización del contrato para ejecutar actuaciones de prevención y lucha contra incendios forestales mediante la reparación y el mantenimiento de pistas forestales en varios montes de utilidad pública de la Sección Territorial I y II de la provincia de Soria.

La inversión se financia por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos Next Generation EU en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El contrato, gestionado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la Junta, se ha formalizado por 197.039 euros, con un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación se dirige a mejorar infraestructuras viarias forestales que resultan esenciales para garantizar la protección de ecosistemas de elevado valor ambiental.

Los montes incluidos se sitúan en la denominada Alta Meseta del Duero de la provincia de Soria, dentro del ámbito del Sistema Ibérico, donde la conservación del entorno natural convive con aprovechamientos históricos que han impulsado la gestión forestal sostenible y el apoyo al desarrollo rural.

La contratación se ha resuelto mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, con concurrencia amplia: se recibieron 15 ofertas, de las que 10 correspondieron a pequeñas y medianas empresas.

La adjudicación ha recaído en Ares Forestal S.L., empresa que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios establecidos en el expediente.