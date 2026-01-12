El Procurador del Común insta a la Junta a reabrir la farmacia de Villar del Río

Lunes, 12 Enero 2026 13:43

Una vez finalizadas las gestiones de investigación y análisis relacionadas con la queja presentada por la plataforma de apoyo para la reapertura de la farmacia de Villar del Río, el Procurador del Común de Castilla y León ha instado a la Consejería de Sanidad a autorizar la reapertura de la farmacia comarcal situada en este pueblo de Tierras Altas.

En su resolución, el Procurador del Común. publicada ya por EL MIRÓN DE SORIA el 30 de diciembre de 2025, señala que residir en una zona rural, con una baja densidad de población no puede constituir un obstáculo para poder acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad con respecto al resto de la población y que "se debe preservar el derecho a la salud de los ciudadanos mediante la prestación de unos servicios de calidad con independencia del lugar de residencia, ya que la falta de servicios que cubran las necesidades de la población rural contribuye al abandono de nuestros pueblos y genera una clara desigualdad entre quienes residen en los núcleos urbanos y en las zonas rurales".

Del mismo mismo, recuerda que ya en su resolución del expediente 2338/2019, formulada el 13 de octubre de 2022 y que fue aceptada parcialmente por la Consejería de Sanidad, recomendaron que se valorase la declaración de Zona Farmacéutica Especial de la comarca del valle del Cidacos, atendiendo no a las ratios de habitantes por oficina de farmacia, sino a las circunstancias sanitarias, geográficas, demográficas o turísticas peculiares de esta zona.

Sin embargo, tal declaración no se ha producido ni tampoco se ha cumplido con el compromiso que, en ese sentido, adquirió la Consejería de Sanidad en el año 2020, por lo que el Procurador incide en la importancia del hecho de cumplir con los compromisos alcanzados, ya que ello refuerza la confianza y el vínculo entre el ciudadano y la correspondiente Administración.

En este caso, además, la resolución tiene en cuenta que las farmacias ubicadas en el medio rural desarrollan una labor esencial que trasciende la actividad de adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos, siendo un servicio sanitario de interés público de referencia en las zonas rurales.

Por todo ello, considera que ante una pérdida de calidad de la atención farmacéutica prestada en la Comarca del Valle de Cidacos desde que hace siete años se produjo el cierre de la oficina de farmacia de Villar del Río, "resulta comprensible la demanda constante de esta población reclamando la reapertura de la misma" y ha formulado la siguiente resolución:

«Primera: Que tal como recomendamos en la Resolución del expediente 2338/2019, aceptada parcialmente por esa Consejería, se valore la declaración de Zona Farmacéutica Especial del Valle del Cidacos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León.

Segunda: Que, en atención a las consideraciones puestas de manifiesto en el cuerpo de esta Resolución y con el objetivo de garantizar a la población de la Comarca Valle de Cidacos la mayor accesibilidad a los productos farmacéuticos y a una atención farmacéutica de calidad se proceda a autorizar la reapertura de la farmacia de Villar del Río".