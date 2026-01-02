La variante de Yanguas ultima sus pasos administrativos para su ejecución

Viernes, 02 Enero 2026 09:06

La variante de Yanguas ha dado este viernes un nuevo paso para su ejecución, tras publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria del levantamiento de las actas de ocupación defitivas de determinados bienes y derechos afectados por su trazado.

El anuncio ha sido publicado por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria, que ha convocado al levantamiento de las actas de ocupación definitivas de determinados bienes y derechos afectados por las obras del proyecto “Variante de Yanguas”, de la SO-615, de Garray (N-111) a L.C.A. La Rioja, en el tramo comprendido entre los kilómetros 39 y 40,5.

Los propietarios de bienes y derechos están convocados el próximo 20 de enero, por la mañana, en el Ayuntamiento de Yanguas, para proceder al pago o dejar constancia de la consignación de las cantidades asignadas como depósito previo y/o perjuicios por la rápida ocupación, procediéndose seguidamente al levantamiento de las actas de ocupación definitivas y toma de posesión de los bienes y derechos afectados.

La Junta de Castilla y León sacó en septiembre a licitación las obras de la variante de la carretera SO-615 a su paso por Yanguas, con un presupuesto de 5,3 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 26 meses.

La nueva infraestructura, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 39+000 y 40+500, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, evitando que el tráfico de largo recorrido atraviese el núcleo urbano de Yanguas, caracterizado por un trazado sinuoso y calles estrechas, que hace complicado que dos camiones se puedan cruzar en su recorrido.

El proyecto contempla la construcción de dos puentes sobre el río Cidacos, un paso inferior para caminos, la adecuación de accesos a fincas y la creación de nuevos caminos de servicio, además de movimientos de tierras, extendido de mezcla bituminosa, drenajes y la instalación de señalización y sistemas de protección.

Con esta licitación, la Junta de Castilla y León da un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por el territorio –ya contemplada en el Plan de Carreteras de hace tres lustros-, que no solo reforzará la seguridad en la circulación, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo económico en Tierras Altas de Soria.