El Procurador del Común vuelta a instar a reapertura de farmacia de Villar del Río

Martes, 30 Diciembre 2025 13:16

El Procurador del Común de Castilla y León ha solicitado de nuevo a la Consejería de Sanidad que declare Zona Farmacéutica Especial al valle del Cídacos, en Tierras Altas, y reabra la farmacia de Villar del Río.

https://www.procuradordelcomun.org/archivos/resoluciones/1_1767003852.pdf

El expediente ha sido remitido este mes de diciembre a la Consejería de Sanidad para que la petición sea contestada de forma motivada en los dos próximos meses.

“En atención a las consideraciones puestas de manifiesto en el cuerpo de esta resolución y con el objetivo de garantizar a la población de la comarca Valle de Cidacos la mayor accesibilidad a los productos farmacéuticos y a una atención farmacéutica de calidad se proceda a autorizar la reapertura de la farmacia de Villar del Río”, se puede leer en el expediente.

El Procurador del Común ha constatado una pérdida de calidad de la atención farmacéutica prestada en la comarca del Valle de Cidacos desde que hace siete años se produjo el cierre de la oficina de farmacia de Villar del Río, por lo que ha calificado como “comprensible” la demanda constante de esta población reclamando la reapertura de la misma.

La oficina de farmacia de Villar del Río no está operativa desde su cierre definitivo el 16 de marzo de 2018, farmacia que hasta entonces daba servicio a un total de 28 núcleos de población, emplazados en esta comarca, que únicamente cuenta con la farmacia de San Pedro Manrique.

Este cierre ha supuesto el desplazamiento de los ciudadanos de estas localidades, población mayoritariamente mayor y sin facilidades para desplazarse, obligándoles a recorrer trayectos de más de 30 kilómetros para adquirir medicamentos y en algunos casos, por lo tanto hasta más de 60 kilómetros, en una zona con carreteras complicadas e inviernos duros.

Para paliar las consecuencias de este cierre se ha habilitado un botiquín farmacéutico atendido por el farmacéutico de la farmacia de San Pedro Manrique, con atención en horarios reducidos y según se señala por parte del autor de la queja tramitada ante el Procurador del Común, con un servicio limitado en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, que ha dado lugar a que los ciudadanos hayan buscado otras soluciones para abastecerse de medicamentos de una forma rápida.

La situación se agrava cuando se precisa una farmacia de guardia.

La única farmacia que realiza guardias en la comarca es la de San Pedro Manrique, durante una semana de cada cuatro y en horario de 10:00 a 22:00 horas.

Fuera de estos tiempos, si la necesidad no se puede cubrir con el botiquín de urgencias del Centro de Salud de San Pedro Manrique, resulta obligatorio el desplazamiento hasta Soria o hasta Arnedo, en La Rioja, con distancias que van entre los 90 y los 110 Kilómetros.

“Estos datos ponen de relieve que la accesibilidad a los productos farmacéuticos y a la atención farmacéutica en su más amplio sentido no es comparable a la que se prestaba en la comarca con anterioridad al cierre de la farmacia de Villar del Río y no responde a las necesidades reales de la población, que tal como se indica por el autor de la queja, ya no es solo de personas mayores sino que también está formada por familias con niños en edad escolar, bebes y mujeres gestantes, que se han asentado en la Comarca y que precisan de un servicio asistencial de farmacia que atienda adecuadamente sus necesidad”, ha subrayado el Procurador del Común.