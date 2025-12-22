Tierras Altas convoca concurso para concesionar supermercado de San Pedro Manrique

Lunes, 22 Diciembre 2025 09:17

La Mancomunidad Tierras Altas de Soria ha convocado concurso para concesionar el supermercado multiservicio de San Pedro Manrique.

Así aparece hoy publicado en el Boletín Oficial de la provincia, tras el acuerdo alcanzado por la Asamblea de concejales el pasado 12 de diciembre, de la Mancomunidad Tierras Altas de Soria.

En concreto, se ha convocado concurso para el otorgamiento de la concesión demanial para el uso privativo del bien de dominio público del supermercado multiservicio de San Pedro Manrique y servicios asociados en el ámbito de la Mancomunidad Tierras Altas de Soria de conformidad al pliego de condiciones aprobado.

Los servicios logísticos asociados incluidos en el convenio incluyen el suministro a taquillas inteligentes instaladas en diversas localidades del ámbito de la Mancomunidad y el piloto de supermercado inteligente de Oncala.

La duración del contrato es de cinco años con posibilidad de prórroga conforme al pliego.

Las ofertas se pueden presentar hasta el 11 de enero, a las 23:59 horas.

Las proposiciones se presentarán preferentemente por medios electrónicos, a través de la Sede Electrónica de la Mancomunidad Tierras Altas de Soria https://mancomunidadtierrasaltas.sedelectronica.es/info.0

Se podrán registrar presencialmente en el Registro de la Mancomunidad el 7, 8 y 9 de enero de 2026 de 9:00 a 14:00 horas.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2010_b59fd7ff%232E%23pdf