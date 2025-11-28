"Los Pizarros" recalan en el Casino Amistad Numancia en su gira de invierno

Tras un otoño entretenido que les ha llevado por distintos puntos de la provincia, el grupo soriano Los Pizarros actuará mañana sábado 29 de noviembre a las 23:00 horas en el Casino Amistad Numancia, en pleno centro de la ciudad.

“Dar un concierto en un lugar tan emblemático e ilustre como el Casino del Collado es un lujo y un gustazo, es patrimonio cultural y emocional de toda la gente de Soria, así que también lo sentimos como nuestro”, han asegurado los componentes del grupo soriano.

Asimismo el conjunto sesentero ha anunciado las fechas de su gira de invierno que recorrerá los más diversos lugares de la geografía provincial.

Actuarán el sábado 6 de diciembre en Montejo de Tiermes a las 18:00 horas; el domingo 7 en Langa de Duero a las 13:00 horas. y de nuevo a las 20:30 horas en Ventosa de San Pedro (“Dos esquinas de la provincia en un solo día, nos va a tocar mucha furgoneta”, bromean Los Pizarros); el lunes 8 en San Esteban de Gormaz a las 13:00 horas; y concluirán al borde de las fiestas navideñas con un concierto en Navalcaballo el sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas.

Para la actuación en el Casino Amistad Numancia la banda, como viene siendo habitual, incluirá sorpresas y temas nuevos que se han incorporado al repertorio recientemente.

“Estamos deseando que venga mucha gente a vernos y a disfrutar con nosotros, tanto el público como el grupo lo vamos a pasar muy bien”, han emplazado.