"La Lobita", única estrella soriana en firmamento de la guía Michelín 2026

Miércoles, 26 Noviembre 2025 19:50

“La Lobita”, de Navaleno, es el único restaurante con Estrella Michelín en Soria, tras la presentación de la guía de 2026 en Málaga.

La Guía Michelin España y Andorra ha dado a conocer sus nuevas estrellas durante la gala de presentación de su edición de 2026, celebrada en Sohrlin Andalucía, en la ciudad de Málaga.

Tras la renuncia de “Baluarte”, de Óscar García, por traslado el próximo año a El Quintanarejo, en Vinuesa, “La Lobita” de Elena Lucas y Diego Muñoz son el único representante de Soria en el firmamento de los mejores restaurantes de España.

“Cocina de autor que destaca en la zona, tanto por la calidad de los productos como por el esmero demostrado en sus presentaciones”.

Es la descripción que hace la Guía Michelin de "La Lobita", el restaurante de Navaleno que consiguió en la edición de 2015 convertirse en la primera estrella para Soria.

La recién publicada guía Michelín 2026 para España y Andorra reúne a 307 restaurantes con Estrellas, con 5 establecimientos que reciben dos Estrellas por primera vez y 25 que se estrenan con una.

Hay once restaurantes que han perdido su reconocimiento, aunque algunos han sido por el traslado de su actividad, como es el caso de Baluarte, de Soria.

El caso más destacado es el de Ramón Freixa, que ha cerrado su restaurante en el Hotel Único de Madrid en diciembre del pasado año para abrirlo en julio en una nueva ubicación en la calle Velázquez en la capital de España bajo el nombre Ramón Freixa Atelier.

Con aquella decisión, el restaurante Ramón Freixa Madrid perdía sus dos estrellas Michelin, pero durante la gala de este martes, le han otorgado los dos 'macarons' perdidos para su nuevo espacio.

Lista completa de restaurantes que han perdido estrella Michelin

Ramón Freixa Madrid - Madrid

Tohqa- El Puerto de Santa María

Haydée by Víctor Suárez - La Orotava

Es Tragón - Sant Antoni de Portmany

La Finca - Loja

Cancook - Zaragoza

Ancestral - Illescas

Baluarte - Soria

Aürt - Barcelona

Oria - Barcelona

Etxeko Ibiza - Es Canar

Veinticinco nuevos nombres han entrado este año en la guía francesa, 25 restaurantes que consiguen este 2026 su primera estrella Michelin.

En Andalucía destacan Faralá, de Cristina Jiménez (Granada); Mare, de Juan Viu (Cádiz); Ochando, de Juan Carlos Ochando (Los Rosales, Sevilla); Palodú, de Cristina Cánovas y Diego Aguilar (Málaga); y Recomiendo, de Periko Ortega (Córdoba). En Canarias figuran Haydée By Víctor Suárez, de Víctor Suárez (Adeje, Tenerife) y El Taller Seve Díaz, de Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife). En la Región de Murcia está Barahonda, de Alejandro Ibáñez (Yecla). En la Comunidad Valenciana aparecen Llavor, de Jorge Lengua (Oropesa del Mar, Castellón); Rubén Miralles, de Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón) y Simposio, de Roger Julián Martínez (San Antonio de Benagéber, Valencia). En Cataluña brillan Scapar, de Koichi Kuwabara (Barcelona) y Kamikaze, de Enric Buendía (Barcelona).

En cuanto a la siguiente categoría, cinco nuevos restaurantes entran este año en la lista de las dos estrellas Michelin en España: tres en Barcelona, Aleia, Enigma y Mont Bar; otro en la leridana localidad de Bellvís, La Boscana; y el último en Madrid, Ramón Freixa Atelier.

Con estas nuevas incorporaciones, se queda en 37 el número restaurantes de España que presumen de la categoría de biestrellados en la edición de 2026.