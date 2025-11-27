Soria se suma a concentración contra la pena de muerte

Jueves, 27 Noviembre 2025 08:38

Soria se sumará el próximo 30 de noviembre a la Jornada Internacional de Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte.

El próximo 30 de noviembre se celebra la Jornada Internacional de Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte. Soria se adhirió en 2021 a esta red, de la que forman parte mas de 2000 ciudades de todo el mundo. Para celebrar este día, el Ayuntamiento iluminará el Palacio de La Audiencia.

El Derecho a la Vida, es el más básico de los Derechos Humanos.

La Pena de Muerte es su violación mas elemental, contribuyendo a mantener la cultura de la violencia y aumentando el dolor. Su aplicación es arbitraria y discriminatoria.

No hay Justicia posible en un sistema que mata. No es justicia para las víctimas y tampoco hay métodos “humanos “ de ejecución.

Con este acto, convocado en Soria por Tierra Sin Males y Amnistía Internacional Soria, se trata de recordar y mantener viva la conciencia como ciudadanía de la necesidad de abolir de la Pena de Muerte en todo el planeta, un castigo cruel e inhumano que todavía utilizan algunos países.

La convocatoria es el próximo 30 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Plaza Mayor.

En este acto se encenderán velas y se leerá el manifiesto contra la Pena de Muerte, contribuyendo así al compromiso en favor del respeto a la vida y a la dignidad humana.

Pena de muerte

En los últimos años el uso de la pena de muerte ha aumentado en un contexto global caracterizado por la inseguridad, la inestabilidad política y económica y, en algunos países, las operaciones militares.

En medio del debilitamiento general del Estado de derecho y del respeto a las leyes y normas internacionales de derechos humanos, el reciente aumento de las ejecuciones pone de relieve

tanto la arbitrariedad de la pena de muerte como la instrumentalización de su uso por gobiernos autoritarios para controlar y reprimir a la población, incluyendo a opositores políticos.

Por eso, es más importante que nunca alzar la voz contra este castigo cruel e inhumano.

Con motivo de la celebración de la 22ª edición de la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte “Ciudades por la Vida”, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional siguen denunciando

cómo los gobiernos vienen usando la pena de muerte como herramienta para la represión política, controlar a la población infundiendo miedo o dar una falsa impresión de seguridad y de gobierno fuerte.

La Jornada de Ciudades por la Vida se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo y conmemora la primera vez que fue prohibida en el Gran Ducado de Toscana en 1786.

Se trata de una iniciativa internacional impulsada por la Comunidad de Sant’ Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la cual Amnistía Internacional y Sant’Egidio son

miembros fundadores y en la que se agrupan más de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo.

En esta ocasión ciudades en todo el mundo, entre ellas, Roma, con la iluminación del Coliseo con un vídeo-mapping, participarán en esta iniciativa.

En España, ciudades como Oviedo, Gijón, Vitoria, o Castellón, llevarán a cabo actos en los que se iluminarán edificios y se leerán manifiestos o poemas, entre otras propuestas.



Retrocesos y avances



En los primeros nueve meses de 2025, las ejecuciones registradas se han disparado en varios países y, en algunos Estados, los totales anuales ya han superado —e incluso duplicado— los correspondientes a 2024.

Al finalizar septiembre de 2025, las autoridades de Irán habían ejecutado a más de 1.000 personas, superando el sombrío total de 972 ejecuciones registradas en 2024.

Las autoridades de Arabia Saudí también han llevado a cabo un número mayor de ejecuciones este año y es probable que superen el récord de 2024 (al menos 345).

Además, las 34 ejecuciones realizadas en 10 estados de Estados Unidos en los primeros 9 meses de 2025 representan un aumento de más de un tercio en comparación con 2024.

Las autoridades de Kuwait casi han triplicado su total de 2024 y también Singapur ha superado su cifra del año pasado.

Tres países han reanudado las ejecuciones hasta ahora en 2025: Japón, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

Las cifras sobre el uso de la pena de muerte en China, Corea del Norte y Vietnam siguen rodeadas de secreto, pero los informes recabados por Amnistía Internacional indican que en los tres países se siguió recurriendo a la pena de muerte de forma sostenida y se calcula que, solamente en China, se han llevado a cabo miles de ejecuciones.

Ante este panorama desolador es complicado resaltar buenas noticias, pero las hay: en junio de este año, el Parlamento de Vietnam derogó la pena de muerte en el Código Penal para ocho delitos, entre ellos el de transportar drogas, cambio que es probable que desemboque en una disminución significativa del uso de la pena de muerte.

En Malasia, donde la derogación en 2023 de la pena de muerte preceptiva dio pie a la conmutación de más de 1.000 condenas a muerte, se anunció en julio de 2025 que la moratoria de las ejecuciones establecida en 2018 seguía en vigor y que el gobierno iba a encargar a una comisión una revisión exhaustiva de la orientación sobre la pena de muerte en el país, “incluida la implementación y los aspectos jurídicos y de derechos humanos de la abolición total de la pena de muerte”.

A fecha de hoy, 113 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y casi tres cuartas partes de todos los países del mundo la han abolido en la legislación o en la práctica, pero está claro

que es necesario seguir luchando para evitar más retrocesos.